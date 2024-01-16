Цю довідку можна не шукати: без якого документа пенсію все одно оформлять
Щоб оформити пенсію, українцям доводиться збирати багато різних довідок. Але виявляється, що без одного документа можна обійтися, оскільки він не впливає на оформлення пенсійних виплат.
В Україні в 2024 році продовжують виплачувати пенсії попри війну і затримку з міжнародною фінансовою допомогою. Щоб вийти на пенсію за віком у 60 років, українським громадянам потрібно заробити щонайменше 30 років страхового стажу і зібрати пакет документів. Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, без якого документа пенсійні виплати все одно призначать.Важливо
Як зазначили в ПФУ, у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" зазначено, що під час розрахунку пенсії враховується заробіток громадянина за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Зарплата за цей період обчислюється згідно з даними реєстру застрахованих осіб.
Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року обов'язкова. Але тільки якщо громадянин після цієї дати отримав менше п'яти років страхового стажу.
"В інших випадках довідку про зарплату можна надавати за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року в людини була високооплачувана робота або якщо в цей період була робота за сумісництвом. На підставі наданих довідок про заробіток буде враховано зарплату з усіх місць роботи", — розповіли в Пенсійному фонді.
Якщо виявиться, що згідно з наданою довідкою рівень зарплати нижчий за заробітну плату після липня 2000 року, то розмір пенсії обчислюватимуть без її врахування.
Оформити пенсію у 2024 році: які документи знадобляться
Якщо українець збирається вийти на пенсію з досягненням пенсійного віку, то для оформлення виплат йому потрібно зібрати такі документи:
- копію паспорта;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
- трудову книжку або документи про стаж;
- довідку про заробітну плату;
- документи про надання особливого статусу особі
- документи про місце проживання (реєстрації) особи
- дві кольорові фотокартки 4х6;
- заяву на виплату пенсії через банківські установи або поштове відділення;
- довідку про відкриття рахунку в банку.
- заяву про призначення пенсії.
Пенсії у пенсіонерів, які працюють: скільки вони отримують
За даними Пенсійного фонду, протягом 2023 року пенсійні виплати в працюючих пенсіонерів стали більшими на 824 гривні (або на 17%). Так, пенсіонерам, які працюють, у середньому виплачували 5 661,05 гривні.
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
- за віком — 73,27%
- за інвалідністю — 14,63%
- у разі втрати годувальника — 6,26%
- за вислугу років — 5,24%
- соціальні пенсії — 0,56%
- довічне утримання суддів — 0,04%.
Раніше Фокус писав, що через затримку фінансової допомоги від країн-партнерів, уряд може не здійснити виплати пенсій і зарплат бюджетникам. Також нагадаємо, що у деяких пенсіонерів збільшилися виплати з 1 січня.