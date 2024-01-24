Энергетика, транспортная инфраструктура и техника: о чем договорились Шмыгаль и Фицо

Страны усилят сотрудничество в ряде направлений. В частности, Словакия будет поставлять Украине инженерную технику для строительства оборонительных сооружений и не будет препятствовать коммерческим поставкам оружия.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился 24 января в Ужгороде с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они подписали заявление об усилении сотрудничества между странами, в частности, речь идет об энергетической, аграрной и транспортной сферах. Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.

Так, премьеры договорились, что Словакия не будет блокировать коммерческое сотрудничество в части поставок оружия техники от словацкого бизнеса. По словам Дениса Шмыгаля, коммерческое сотрудничество имеет много перспектив.

Также он заявил, что в Словакии уже производятся определенные виды военной техники украинскими и словацкими оборонными компаниями. Планируется расширение сотрудничества не только в этой сфере, но и масштабирование работы ремонтной базы для военной техники.

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Кроме того, Украина нуждается в дополнительной инженерной технике для строительства трехуровневых линий обороны, которые позволят не только сдерживать врага, но и продвигаться украинским военным на фронте. Поэтому Украина договорилась со Словакией о поставках такой техники. Также речь идет о поставках бронированных экскаваторов и машин для разминирования на базе танка Т-72.

В частности, Словакия уже приняла решение о поставке двух автомобилей для разминирования "Божена 4".

В энергетической сфере премьеры договорились об ускорении реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны". Также новые договоренности будут касаться и поставок газа.

По словам Дениса Шмыгаля, благодаря реверсному отряду "Вояны-Ужгород" в прошлом году в Украину было поставлено 1,8 млрд куб. м. европейского газа. Поэтому Украина предлагает словацкому оператору газотранспортной сети продолжить хранить стратегические запасы газа Словакии в украинских подземных хранилищах газа.

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Также премьер-министр Украины призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции. В частности, такие запреты являются ненужным инструментом, и Украина уже ввела процедуру проверки и согласования экспорта таких товаров в некоторые страны ЕС.

В транспортной сфере Шмыгаль сделал упор на том, чтобы в будущем не происходило блокирование границ. Также Украина рассчитывает на поддержку продолжения "транспортного безвиза".

Среди прочего, одной из тем договоренностей стало строительство европейской колеи от Ужгорода до Кошице.

Напомним, Словакия не будет блокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским Союзом по программе Ukraine Facility. Также Фицо заявил, что поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

Стоит добавить, что вскоре после массированной ракетной атаки российскими войсками мирных городов премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал жизнь в Украине "нормальной". По его мнению, в столице Украины войны нет.