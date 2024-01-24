Енергетика, транспортна інфраструктура та техніка: про що домовилися Шмигаль та Фіцо

Країни посилять співпрацю у низці напрямків. Зокрема, Словаччина постачатиме Україні інженерну техніку для будівництва оборонних споруд та не перешкоджатиме комерційному постачанню зброї.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся 24 січня в Ужгороді із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Вони підписали заяву про посилення співпраці між країнами, зокрема, йдеться про енергетичну, аграрну та транспортну сфери. Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

Так, прем’єри домовилися, що Словаччина не блокуватиме комерційну співпрацю у частині постачання зброї техніки від словацького бізнесу. За словами Дениса Шмигаля, комерційна співпраця має багато перспектив.

Також він заявив, що у Словаччині вже виробляються певні види військової техніки українськими та словацькими оборонними компаніями. Планується розширення співпраці не лише у цій сфері, але й масштабування роботи ремонтної бази для військової техніки.

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Окрім того, Україна потребує додаткової інженерної техніки для будівництва трирівневих ліній оборони, які дозволять не лише стримувати ворога, але й просуватися українським військовим на фронті. Відтак Україна домовилася зі Словаччиною про постачання такої техніки. Також йдеться про постачання броньованих екскаваторів та машин для розмінування на базі танка Т-72.

Зокрема, Словаччина вже ухвалила рішення про постачання двох автомобілів для розмінування "Божена 4".

В енергетичній сфері прем’єри домовилися про пришвидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево — Вельке Капушани". Також нові домовленості стосуватимуться й постачання газу.

За словами Дениса Шмигаля, завдяки реверсному загону "Вояни-Ужгород" минулого року в Україну було поставлено 1,8 млрд куб. м. європейського газу. Відтак Україна пропонує словацькому оператору газотранспортної мережі продовжити зберігати стратегічні запаси газу Словаччини в українських підземних сховищах газу.

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Також прем’єр-міністр України закликав Словаччину зняти односторонні обмеження на імпорт української аграрної продукції. Зокрема, такі заборони є непотрібним інструментом, та Україна вже запровадила процедуру перевірки та погодження експорту таких товарів до деяких країн ЄС.

У транспортній сфері Шмигаль зробив наголос на тому, аби у майбутньому не відбувалося блокування кордонів. Також Україна розраховує на підтримку продовження "транспортного безвізу".

Серед іншого, однією з тем домовленостей стало будівництво європейської колії від Ужгорода до Кошице.

Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України.

Варто додати, що невдовзі після масованої ракетної атаки російськими військами мирних міст прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав життя в Україні "нормальним". На його думку, у столиці України війни немає.