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Экономика Война и деньги

Запад не забыл об Украине? В НБУ рассказали, когда поступит финансовая помощь от партнеров

Финансовая помощь, финансовая поддержка, НБУ
Фото: Pinterest | Финансовая поддержка Украины в 2024 году будет, уверены в НБУ

Как объяснил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, партнеры понимают, насколько важна для нашей страны финансовая поддержка, поэтому поступления в 2024 году точно будут.

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Национальный банк Украины ожидает, что международные партнеры все таки окажут финансовую помощь нашей стране в 2024 году. Размер помощи оценивается в 37 миллиардов долларов, а деньги, как заявил в ходе брифинга 25 января глава Нацбанка Андрей Пышный, начнут поступать в ближайшие месяцы.

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"Я убежден, что у наших международных партнеров есть время и соответственно желание и понимание критичности возобновления ритмического поступления международной финансовой поддержки для Украины на протяжении этих месяцев", — сказал он.

Пышный отметил, что в декабре НБУ показал, что риск ритмического поступления помощи уже реализовался.

"Вместе с тем, наше предположение базового сценария предусматривает, что в ближайшие месяцы Украина получит запланированные объемы международной помощи и ритмичность будет восстановлена", — добавил глава НБУ.

По словам главы Национального банка, в течение 2024 года Украина рассчитывает получить от партнеров 37 миллиардов долларов. Поступления будут в виде грантов и долгосрочных кредитов. Несмотря на то, что финансовой помощи по состоянию на конец января все еще нет, в Нацбанке не видят какого-либо "апокалиптического сценария", который может остановить поступление денег.

Андрей Пышный также рассказал, что миссия МВФ в Украине заработает в следующем месяце, а по итогам ее работы будет принято решение об очередном транше.

Напомним, в конце 2023 года политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему США не спешат выделять новую финансовую помощь Украине. Эксперт считает, что мешают этому будущие президентские выборы в стране.

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Тем временем издание The Wall Street Journal 22 января писало, что без финансовой помощи от стран Запада деньги в Украине закончатся через пару месяцев. Тогда украинскому правительству придется задержать зарплаты и начать печатать деньги.

Однако в Верховной Раде уверяют, что украинцам не грозят финансовые проблемы на фоне отсутствия западной поддержки. Так, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк на днях заявил, что у Украины есть достаточный запас для того, чтобы своевременно выплачивать заработные платы бюджетникам, пенсии и социальную помощь.