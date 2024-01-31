Не несут в банки, а хранят дома: в НБУ подсчитали, сколько денег у украинцев

В начале 2024 года наличный оборот составляет 2,7 млрд банкнот общей стоимостью 757,5 млрд гривен. Также в обществе активно "ходят" монеты — еще 6,7 млрд гривен.

Related video

По состоянию на 1 января 2024 года граждане держат на руках 764,4 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Сколько денег у украинцев

По данным НБУ, в начале года в наличном обороте есть 2,7 миллиарда банкнот, общая сумма которых составляет 757,5 миллиарда гривен и 14,5 миллиарда монет (кроме памятных и инвестиционных) в 6,7 миллиарда гривен.

Важно

Гривна попала в ТОП-10 самых доходных валют мира, - Bloomberg

Отмечается, что темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году были вдвое меньше против 2022 года, когда показатель вырос на 14,1%. Причина: высокая степень неопределенности бизнеса и населения на фоне начала полномасштабной войны, а также ракетного террора, который ВС РФ устроили осень и зимой того года.

При этом уже на начало 2024 года на одного жителя приходилось 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет, а в 2023 — 71 и 169 единиц соответственно.

Какие банкноты самые популярные

Больше всего в обращении деньги с номиналом:

для банкнот — 500 гривен;

для монет — 10 копеек.

На эти номиналы приходится по 28,3% и 28,2% от общего объема обращения соответственно.

Наименьшее количество в наличном обращении:

банкнот — в 50 гривен;

монет — в 10 гривен.

На них приходится 4,6% и 1,4% соответственно от общего количества обращения.

Наибольший темп прироста в обращении приходился на монеты номиналом в 10 гривен — рост в 54,2% в год. Существенно возросло количество оборотных монет в 5, 2 и 1 гривну – на 42,5%, 15,5% и 8,4%.

Среди купюр за 2023 год наибольший прирост у банкноты номиналом 1 тысяча гривен — рост в 62,3% за год.

"Это одно из последствий полномасштабной войны, ведь население начало сохранять сбережения в больших номиналах купюр", — говорят в Национальном банке Украины.

Важно

Комиссия за старые доллары: в НБУ объяснили, когда нужно платить банкам

Ранее Фокус рассказывал, когда в Украине в обороте было больше всего поддельных купюр. Так, самый опасный пик распространения фальшивой гривны припадает на 2017 год. Тем временем в Нацбанке продлили сроки обмена старых банкнот, которые собираются вывести из оборота. За обмен старых денег доплачивать не нужно, а обмен происходит в Нацбанке, или в отделениях уполномоченных банков.