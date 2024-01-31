Не несуть у банки, а зберігають удома: в НБУ підрахували, скільки грошей в українців

На початку 2024 року готівковий обіг становить 2,7 млрд банкнот загальною вартістю 757,5 млрд гривень. Також у суспільстві активно "ходять" монети — ще 6,7 млрд гривень.

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Станом на 1 січня 2024 року громадяни тримають на руках 764,4 мільярда гривень. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Скільки грошей в українців

За даними НБУ, на початку року в готівковому обігу є 2,7 мільярда банкнот, загальна сума яких становить 757,5 мільярда гривень, і 14,5 мільярда монет (окрім пам'ятних та інвестиційних) на 6,7 мільярда гривень.

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Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу торік були вдвічі меншими проти 2022 року, коли показник зріс на 14,1%. Причина: високий ступінь невизначеності бізнесу та населення на тлі початку повномасштабної війни, а також ракетного терору, який ЗС РФ влаштували восени та взимку того року.

При цьому вже на початок 2024 року на одного жителя припадало 66 банкнот і 177 платіжних розмінних та обігових монет, а у 2023-му — 71 і 169 одиниць відповідно.

Які банкноти найпопулярніші

Найбільше в обігу гроші з номіналом:

для банкнот — 500 гривень;

для монет — 10 копійок.

На ці номінали припадає по 28,3% і 28,2% від загального обсягу обігу відповідно.

Найменша кількість у готівковому обігу:

банкнот — у 50 гривень;

монет — у 10 гривень.

На них припадає 4,6% і 1,4% відповідно від загальної кількості звернення.

Найбільший темп приросту в обігу припадав на монети номіналом у 10 гривень — зростання у 54,2% на рік. Суттєво зросла кількість обігових монет у 5, 2 і 1 гривню — на 42,5%, 15,5% і 8,4%.

Серед купюр за 2023 рік найбільший приріст у банкноти номіналом 1 тисяча гривень — зростання в 62,3% за рік.

"Це один із наслідків повномасштабної війни, адже населення почало зберігати заощадження у великих номіналах купюр", — кажуть у Національному банку України.

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Раніше Фокус розповідав, коли в Україні в обігу було найбільше підроблених купюр. Так, найнебезпечніший пік поширення фальшивої гривні припадає на 2017 рік. Тим часом у Нацбанку продовжили терміни обміну старих банкнот, які збираються вивести з обігу. За обмін старих грошей доплачувати не потрібно, а обмін відбувається в Нацбанку, або у відділеннях уповноважених банків.