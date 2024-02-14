"Садовый разговаривает на бандеровском языке": вице-спикер Сейма Польши оправдал действия фермеров

Петр Згожельский не впервые говорит о Степане Бандере, вспоминая украинцев. В прошлый раз ему не понравилось празднование дня рождения лидера украинских националистов.

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Польских фермеров, которые блокируют границу и высыпают пшеницу под колеса машин, можно понять, поскольку они страдают, ограничивая посевы и использование удобрений. Между тем украинским чиновникам следовало бы высказываться осторожнее, комментируя ситуацию. Например, в высказываниях мэра Львова Андрея Садового слышатся тезисы лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Об отношении вице-спикера Сейма Петра Згожельского (Piotr Zgorzelski) к беспорядкам польских фермеров и высказываниям Садового рассказали на портале PolsatNews.

Журналисты спросили у Згожельского, как он оценил бы реакцию украинских политиков на поступки польских фермеров. Например, что он думает относительно заявления мэра Андрея Садового, по мнению которого фермерами управляют спецслужбы РФ. Вице-спикер Сейма объяснил, что он советовал бы Садовому "выпить стакан воды", прежде чем что-то говорить. Кроме того, ему кажется, что в словах украинца он слышит что-то "бандеровское".

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"Часто складывается впечатление, что мэр Садовый разговаривает на бандеровском языке, который не должен быть тем, которым пользуются в Украине", — привели на портале слова польского политика.

Кроме того, Згожельский уверен, что "этот миф о национальном сознании до сих пор актуален среди многих украинцев".

Также польскому политику не понравился комментарий заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, который предположил, что вскоре фермеры "начнут убивать украинцев". Вице-спикер уверен, что такие заявления "портят хорошие отношения". По его мнению, украинцы должны понять, что нужно учитывать интересы Польши в контексте вступления в Европейский Союз.

"При вступлении в ЕС нужно также учитывать нашу экономическую и сельскохозяйственную ситуацию", — подытожил собеседник журналистов.

Петр Згожельский — 60-летний польский политик, член партии "Право и справедливость" (PIS), вице-спикер Сейма Республики Польша. В сети можно отыскать его предыдущие высказывания относительно Украины. Например, 3 января 2023 года он отреагировал на празднование 114-летия Степана Бандеры: заявил, что это "недопустимый скандал", и потребовал, чтобы Украина "прекратила такие провокации". В 2024 году политик утверждает, что поддерживает фермеров-"кормильцев", и протестует против "неконтролируемого поступления товаров из Украины".

Блокирование границы с Польшей — ход событий

Отметим, начиная с 10 февраля, на польско-украинской границе заблокировано около 1250 грузовиков с товарами из Украины, заявил представитель пограничной службы Андрей Демченко. Блокирование осуществляет группа фермеров, протестующих против появления на территории Польши украинской сельскохозяйственной продукции, которая, как они уверены, может привести к их банкротству.

13 февраля стало известно об инциденте на дороге: поляки сорвали замки на трех грузовиках и высыпали несколько тонн украинского зерна. Украинские чиновники выразили протест против таких действий: в Польше ответили, что начнут расследование, и что это — "поступок отчаяния". Тем временем активисты заявили, что с 20 февраля планируют заблокировать все пропускные пункты.

Напоминаем, заместитель министра сельского хозяйства Польши объяснил суть претензий к украинскому зерну. По мнению польского чиновника, это зерно низкого качества, на котором владельцы компаний суммарно заработали около 6 млрд злотых.