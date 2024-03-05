Из-за России и Трампа: в ЕС хотят перейти на режим военной экономики, — СМИ

По словам журналистов, европейский комиссар по промышленности Тьерри Бретон подготовил предложения, которые побудят страны ЕС покупать больше оружия именно у европейских компаний.

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Еврокомиссия готовится предложить странам ЕС свой план по стимулированию военной промышленности, чтобы перейти в режим военной экономики в ответ на агрессию России в Украине. Об этом пишет Reuters.

По словам журналистов, Тьерри Бретон, европейский комиссар по промышленности, изложит предложения, которые побудят страны ЕС покупать больше оружия именно у европейских компаний. Также это должно помочь таким фирмам увеличить производственные мощности.

"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков", — сказал Бретон.

Бретон, бывший генеральный директор французской технологической компании, также заявил, что возможность нового президентского срока в США для Дональда Трампа, который поставил под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна делать больше, чтобы защитить себя.

"В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, независимо от результатов выборов наших союзников", — сказал он.

Издание пишет, что вторжение России в Украину побудило многие европейские страны увеличить расходы на оборону. Но чиновники утверждают, что только национальные усилия менее эффективны, и хотят, чтобы органы ЕС играли большую роль в оборонно-промышленной политике.

Аналитики утверждают, что война ясно показала, что европейская промышленность была плохо подготовлена ​​к некоторым серьезным проблемам.

Предложения Бретона включают создание европейской версии схемы продаж военной техники за границу, которая есть у США. Другое предложение позволит ЕС заставить европейские оружейные компании отдавать приоритет заказам из Европы во время кризиса. Однако предложениям потребуется одобрение со стороны 27 национальных правительств.

Напомним, ЕС удалось сэкономить более 100 миллиардов кубометров газа. В конце февраля стало известно, что в Евросоюзе хотят продлить временное законодательство для экономии газа, чтобы полностью прекратить поставки ресурса из России.