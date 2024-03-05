Через Росію і Трампа: в ЄС хочуть перейти на режим військової економіки, — ЗМІ

За словами журналістів, європейський комісар з промисловості Тьєррі Бретон підготував пропозиції, які спонукають країни ЄС купувати більше зброї саме у європейських компаній.

Related video

Єврокомісія готується запропонувати країнам ЄС свій план зі стимулювання військової промисловості, щоб перейти в режим військової економіки у відповідь на агресію Росії в Україні. Про це пише Reuters.

За словами журналістів, Тьєррі Бретон, європейський комісар з промисловості, викладе пропозиції, які спонукають країни ЄС купувати більше зброї саме у європейських компаній. Також це має допомогти таким фірмам збільшити виробничі потужності.

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків", — сказав Бретон.

Бретон, колишній генеральний директор французької технологічної компанії, також заявив, що можливість нового президентського терміну в США для Дональда Трампа, який поставив під сумнів зобов'язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна робити більше, щоб захистити себе.

"У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників", — сказав він.

Видання пише, що вторгнення Росії в Україну спонукало багато європейських країн збільшити витрати на оборону. Але чиновники стверджують, що тільки національні зусилля менш ефективні, і хочуть, щоб органи ЄС відігравали більшу роль в оборонно-промисловій політиці.

Аналітики стверджують, що війна ясно показала, що європейська промисловість була погано підготовлена до деяких серйозних проблем.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми продажів військової техніки за кордон, яка є у США. Інша пропозиція дозволить ЄС змусити європейські збройові компанії віддавати пріоритет замовленням з Європи під час кризи. Однак пропозиції потребуватимуть схвалення з боку 27 національних урядів.

Нагадаємо, ЄС вдалося заощадити понад 100 мільярдів кубометрів газу. Наприкінці лютого стало відомо, що в Євросоюзі хочуть продовжити тимчасове законодавство для економії газу, щоб повністю припинити постачання ресурсу з Росії.