Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Украины растет. Фокус выяснил, как и почему меняются цены, влияют ли на них государственные программы "єОселя" и "єВідновлення".

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В марте по сравнению с январем 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках выросла, о чем свидетельствуют данные статистики ЛУН. Согласно статистике, по состоянию на март цена метра в эконом-классе — 39,6 тыс. грн, в комфорт-классе — 40,9 тыс. грн. По сравнению с январем 2024 года рост стоимости метра составил +0,25% в эконом-классе и +4,3% в комфорт-классе.

Среди причин, которые влияют на стоимость нового жилья, эксперты называют курсовые колебания, рост стоимости строительных материалов, критическую нехватку кадров в строительных компаниях, а также рост спроса на готовое жилье в новостройках, вызванный активностью покупателей по двум госпрограммам — "єОселя" и "єВідновлення".

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Купить сейчас, оплатить за 20 лет. Как программа "єОселя" стимулирует спрос на первичном рынке жилья

Сегодня растет количество сделок с сертификатами за разрушенное жилье, которые получают владельцы такого жилья в рамках программы "єВідновлення". Уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за средства программы компенсаций за уничтоженное жилье и за последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат "єВідновлення" выросло вдвое. Общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 млрд гривен. Еще почти на 1 млрд гривен владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали.

Наличие доступной ипотеки стимулирует рынок — количество сделок по покупке квартир растет Фото: Getty Images

По данным главы Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, больше всего покупают новое жилье на Киевщине, где сумма всех заключенных сделок уже превысила 1 млрд грн. Второе место занимает город Киев, где использовали сертификатов на общую сумму 413 млн грн. На третьем месте оказалась Харьковщина (185 млн грн).

На стоимость нового жилья влияют курсовые колебания, рост стоимости строительных материалов и доступная ипотека "єОселя"

Отметим, что недавнее принятие парламентом законопроекта №10208 об объединении программ "єОселя" и "єВідновлення" должно повлиять на увеличение выдач ипотечных кредитов банками, и фактически должно стимулировать строительство нового жилья в Украине. "Объединение двух правительственных программ позволит украинцам, которые потеряли свое жилье из-за войны, взять ипотеку и воспользоваться сертификатом для покрытия первого взноса за новое жилье. Это прежде всего будет стимулировать увеличение объемов кредитов по программе "єОселя", — отметили в Укргазбанке.

Эксперты ожидают оживления ситуации на первичке уже с марта-апреля 2024 года Фото: Ведомости / vedomosti.ru

В банках отмечают, что ожидают увеличения сделок по покупке жилья в новостройках в этом году из-за кредитования по государственной программе "єОселя"."В 2024 году ожидается постепенная переориентация "єОселі" на первичный рынок, что может значительно усилить "ипотечную" конкуренцию на первичном рынке, а ипотечные программы станут более гибкими и привлекательными для потенциальных покупателей жилья", — говорит Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления Глобус Банка.

В компаниях-застройщиках считают, что ипотечная программа существенно влияет на рынок недвижимости. "Доступная ипотека сейчас — это ключевой драйвер спроса на первичном рынке недвижимости. Потому что покупка жилья в гривне на 20 лет со сравнительно небольшим первым взносом и под 7% годовых или под 3% годовых — это очень комфортные условия. Сегодня почти 90% обращений в отдел продаж — это граждане, желающие воспользоваться ипотечной программой "єОселя", — отметила в комментарии Фокусу Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд". Она также добавила, что в прошлом году спрос на новые квартиры существенно вырос, а прирост спроса составил около 80% к показателям 2022 года.

Спрос на новое жилье растет, а активнее всего цены растут в комфорт-классе Фото: pexels.com

Между тем, наличие государственных программ стимулирует рынок первичного строительства, а на 2024 год цене квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса прогнозируют рост. "Цены на квартиры в новостройках уже достаточно заметно выросли, и заметно они выросли в наиболее популярных классах — это эконом-класс и комфорт-класс. Здесь с сентября 2022 года квадратный метр подорожал на 20-25%. Это связано с тем, что застройщики уменьшают дисконты, в некоторых проектах цены пересмотрели из-за изменения этапа готовности, из-за ввода в эксплуатацию, а именно готовое жилье часто рассматривают клиенты государственных программ "єОселя" и "єВідновлення". На рынке уже есть объекты, где цена достигла довоенного уровня", — говорит Анна Лаевская.

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Ипотека за жилищный сертификат: украинцам рассказали, как изменится программа "єОселя"

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный.