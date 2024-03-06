Вартість квадратного метра житла у новобудовах України зростає. Фокус з’ясував, як і чому змінюються ціни, чи впливають на них державні програми "єОселя" і "єВідновлення".

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У березні порівняно з січнем 2024 року вартість квадратного метра в новобудовах зросла, про що свідчать дані статистики ЛУН. Відповідно до статистики, станом на березень ціна метру в економ-класі – 39,6 тис. грн, у комфорт-класі – 40,9 тис. грн. Порівняно з січнем 2024 року зростання вартості метру склало +0,25% в економ-класі та +4,3% у комфорт-класі.

Серед причин, які впливають на вартість нового житла, експерти називають курсові коливання, зростання вартості будівельних матеріалів, критичну нестачу кадрів в будівельних компаніях, а також зростання попиту на готове житло у новобудовах, спричинене активністю покупців за двома держпрограмами – "єОселя" та "єВідновлення".

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Сьогодні зростає кількість угод із сертифікатами за зруйноване житло, які отримують власники такого житла в рамках програми "єВідновлення". Вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло і за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення" зросла вдвічі. Загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд гривень. Ще на майже 1 млрд гривень власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали.

Наявність доступної іпотеки стимулює ринок - кількість угод із купівлі квартир зростає Фото: Getty Images

За даними голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, найбільше купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд грн. Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн грн. На третьому місці опинилась Харківщина (185 млн грн).

На вартість нового житла впливають курсові коливання, зростання вартості будівельних матеріалів та доступна іпотека "єОселя"

Зазначимо, що нещодавнє ухвалення парламентом законопроєкту №10208 про об’єднання програм "єОселя" і "єВідновлення" має вплинути на збільшення видач іпотечних кредитів банками, і фактично має стимулювати будівництво нового житла в Україні. "Об’єднання двох урядових програм дасть змогу українцям, які втратили своє житло через війну, взяти іпотеку і скористатися сертифікатом для покриття першого внеску за нову оселю. Це насамперед буде стимулювати збільшення обсягів кредитів за програмою "єОселя", — зауважили в Укргазбанку.

Експерти очікують пожвавлення ситуації на первинці вже з березня-квітня 2024 року Фото: Ведомости / vedomosti.ru

У банках зазначають, що очікують збільшення угод із купівлі житла в новобудовах цього року через кредитування за державною програмою "єОселя". "У 2024 році очікується поступова переорієнтація "єОселі" на первинний ринок, що може значно посилити "іпотечну" конкуренцію на первинному ринку, а іпотечні програми стануть більш гнучкими та привабливими для потенційних покупців житла", — каже Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління Глобус Банку.

В компаніях-забудовниках вважають, що іпотечна програма суттєво впливає на ринок нерухомості. "Доступна іпотека зараз – це ключовий драйвер попиту на первинному ринку нерухомості. Тому що купівля житла в гривні на 20 років з порівняно невеликим першим внеском та під 7% річних або ж під 3% річних – це дуже комфортні умови. Сьогодні майже 90% звернень до відділу продажів – це громадяни, які бажають скористатися іпотечною програмою "єОселя", — зазначила у коментарі Фокусу Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд". Вона також додала, що минулого року попит на нові квартири суттєво зріс, а приріст попиту склав близько 80% до показників 2022 року.

Попит на нове житло зростає, а найактивніше ціни зростають у комфорт-класі Фото: pexels.com

Тим часом, наявність державних програм стимулює ринок первинного будівництва, а на 2024 рік ціні квадратного метра в новобудовах економ- та комфорт-класу прогнозують зростання. "Ціни на квартири в новобудовах вже досить помітно зросли, і найпомітніше вони зросли у найбільш популярних класах – це економ-клас і комфорт-клас. Тут з вересня 2022 року квадратний метр подорожчав на 20-25%. Це пов’язано з тим, що забудовники зменшують дисконти, в деяких проєктах ціни переглянули через зміну етапу готовності, через введення в експлуатацію, а саме готове житло часто розглядають клієнти державних програм "єОселя" і "єВідновлення". На ринку вже є об’єкти, де ціна досягла довоєнного рівня", — каже Анна Лаєвська.

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Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків склала 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр квадратний.