Попытки обойти мобилизацию: Гетманцев объяснил рекордный рост количества ФЛП

По словам главы финансового комитета, экономика постепенно восстанавливается, однако не такими темпами, как растет количество физических лиц-предпринимателе в стране.

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Стремительный рост количества новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине во время полномасштабной войны может быть связан с попытками граждан обойти некоторые мобилизационные процессы. Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью "Укринформу" от 8 марта.

Как отметили в издании, несмотря на войну, в стране наблюдается рекордный рост регистрации новых ФЛП. Однако, по мнению Гетманцева, эта тенденция лишь частично связано с развитием экономики.

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"Мне как провластному политику легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост… Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФЛПов", — сказал он.

Гетманцев отметил, что провел в своем Telegram-канале опрос на эту тему. По его словам, половина респондентов полагают, что рост количества ФЛП обусловлен адаптацией экономики, другая половина связывает это со схемами по уклонению от налогообложения.

"Я, к сожалению, вынужден согласиться с последними. Ибо надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры — постановку на учет в ТЦК во время найма", — заключил Гетманцев.

Напомним, в интервью от 8 марта Даниил Гетманцев также заявил, что в Украине частные предприниматели будут платить военный сбор с 2024 года, однако много денег бюджет эти изменения не принесут, поэтому в Министерстве финансов должны разработать более глобальные подходы.

Ранее, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации. По словам премьера, одной из приоритетных категорий для получения брони станут граждане, которые получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней по отрасли.