Спроби обійти мобілізацію: Гетманцев пояснив рекордне зростання кількості ФОПів

За словами глави фінансового комітету, економіка поступово відновлюється, проте не такими темпами, як зростає кількість фізичних осіб-підприємців у країні.

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Стрімке зростання кількості нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні під час повномасштабної війни може бути пов'язане зі спробами громадян обійти деякі мобілізаційні процеси. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Укрінформу" від 8 березня.

Як зазначили у виданні, попри війну, у країні спостерігається рекордне зростання реєстрації нових ФОП. Однак, на думку Гетманцева, ця тенденція лише частково пов'язана з розвитком економіки.

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"Мені як провладному політику легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, який ріст... Економіка дійсно відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, як зростає кількість ФОПів", — сказав він.

Гетманцев зазначив, що провів у своєму Telegram-каналі опитування на цю тему. За його словами, половина респондентів вважають, що зростання кількості ФОПів зумовлене адаптацією економіки, інша половина пов'язує це зі схемами з ухилення від оподаткування.

"Я, на жаль, змушений погодитися з останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов'язане з оптимізацією податків і спробою обійти певні мобілізаційні процедури — взяття на облік у ТЦК під час найму", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 8 березня Данило Гетманцев також заявив, що в Україні приватні підприємці платитимуть військовий збір з 2024 року, однак багато грошей бюджету ці зміни не принесуть, тому в Міністерстві фінансів мають розробити більш глобальні підходи.

Раніше, 4 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд планує внести зміни в систему бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації. За словами прем'єра, однією з пріоритетних категорій для отримання броні стануть громадяни, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню по галузі.