В Москве снова считают прибыль: экспорт нефти из РФ достиг рекордных показателей

По информации журналистов, валовая стоимость поставок сырой нефти РФ увеличилась до 1,86 миллиарда долларов, несмотря на международные санкции.

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Российский морской экспорт нефти вырос до самого высокого уровня за год. Как пишет 12 марта агентство Bloomberg, в портах теперь отгружают по 590 миллиона баррелей "черного золота" в сутки.

Как Россия нарастила экспорт нефти

Отмечается, что россияне нарастили объемы сразу после того, как пообещали, что будут поддерживать усилия ОПЕК+ по предотвращению глобального профицита и поддержки цен с помощью ограничения добычи нефти.

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Как сказано в публикации, недельная добыча была на 420 тысяч баррелей в сутки выше обязательств России перед партнерами на первый квартал 2024 года. Тем временем средний четырехнедельный показатель превысил целевой на 80 тысяч баррелей в сутки. Валовая стоимость поставок сырой нефти находится на максимальных показателях впервые с октября. По данным агентства, она за последние семь дней увеличилась до 1,86 миллиарда долларов, несмотря на международные санкции.

"Поставки российской нефти морским путем за неделю до 10 марта выросли до 3,7 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала года", — пишет Bloomberg.

Морские перевозки нефти из РФ за неделю до 10 марта выросли до 3,7 миллиона баррелей в сутки Фото: Bloomberg

Как утверждают журналисты, в течение прошлой недели в тихоокеанском порту Козьмино нефтью загрузили сразу 11 танкеров. Также возобновились поставки нефти марки Sokol, которую доставляют челночными танкерами в Китай на нефтеперерабатывающие предприятия.

Россия запретила экспорт нефтепродуктов: при чем здесь Украина

В Министерстве обороны Великобритании считают, что с помощью эмбарго на экспорт нефтепродуктов в Москве хотят снизить давление на поставщиков топлива, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут провести ремонтные работы и восстановить мощности после атак дронов Украины.

Как отметили в британском ведомстве, НПЗ России страны агрессора действительно пострадали в результате массированных ударов украинских беспилотников. Их ремонт будет длительным, поскольку из-за санкций доставить запчасти в РФ очень сложно.

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Напомним, как сообщали СМИ, терминал в Турции перестал принимать нефть из РФ. По информации журналистов, это случилось после того, как США пригрозили ввести санкции против финансовых компаний, которые ведут бизнес с РФ. Поэтому активность турецко-российской торговли несколько снизилась.