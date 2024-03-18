Украина не заинтересована в зерновом соглашении, к которому подталкивает Турция, эксперт

По словам политолога-международника Максима Яли, украинской стороне зерновой коридор совсем не нужен, ведь он предоставит "имиджевые достижения" только российским и турецким властям.

Related video

За счет Черноморского " зернового соглашения " Турция получала значительные прибыли, поэтому она говорит о ее восстановлении, хотя Киеву это соглашение уже не совсем нужно. Украина открыла новые экспортные коридоры. Об этом в Фокусе рассказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли в материале "Еще один миротворец. Почему Эрдоган снова хочет стать переговорщиком между Россией и Украиной".

"Украина в ней не заинтересована. В 2023 году, после выхода России из зернового соглашения, Украина экспортирует почти те же объемы, без участия России", — объясняет эксперт.

По его словам, грузы едут через Румынию, частично по суше, а Россия теперь не контролирует их, как было это раньше.

"А когда шли украинские суда из украинских портов или заходили в них, Россия все пересматривала. Это усиливало ее статус в Черном море. Путин гордился этим, был уверен, что все под его контролем. Поэтому для Украины нет вообще никакого интереса к коридору, который предоставит только имиджевые достижения России и Турции", — добавляет Яли.

Ранее Эрдоган призвал включить Россию в переговоры с Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию с официальным визитом.

Также читайте полную версию материала Фокуса "Еще один миротворец. Почему Эрдоган снова хочет стать переговорщиком между Россией и Украиной".