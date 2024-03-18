Україна не зацікавлена у зерновій угоді, до якої підштовхує Туреччина, — експерт

За словами політолога-міжнародника Максима Ялі, українській стороні зерновий коридор зовсім не потрібен, адже він надасть "іміджеві здобутки" лише російській та турецькій владі.

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За рахунок Чорноморської "зернової угоди" Туреччина отримувала значні прибутки, саме тому вона говорить про її відновлення, хоча Києву ця угода вже не зовсім потрібна. Україна відкрила нові експортні коридори. Про це у Фокусу розповів політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі у матеріалі "Ще один миротворець. Чому Ердоган знову хоче стати перемовником між Росією та Україною".

"Україна в ній не зацікавлена. У 2023 році, після виходу Росії із зернової угоди, Україна експортує майже ті самі обсяги, без участі Росії", — пояснює експерт.

За його словами, вантажі їдуть через Румунію, частково суходолом, а Росія тепер не контролює їх, як було це раніше.

"А коли йшли українські судна з українських портів чи заходили у них, Росія все переглядала. Це посилювало її статус у Чорному морі. Путін пишався цим, був впевнений, що все під його контролем. Тому для України немає взагалі ніякої зацікавленості у коридорі, який надасть лише іміджевих здобутків Росії та Туреччині", — додає Ялі.

Раніше Ердоган закликав включити Росію до перемовин з Україною.

До того президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом.

Також читайте повну версію матеріалу Фокусу "Ще один миротворець. Чому Ердоган знову хоче стати перемовником між Росією та Україною".