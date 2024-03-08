Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини: перші подробиці

За даними журналістів, програма візиту українського лідера розпочалася з відвідування корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будують для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік Стамбула.

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У п'ятницю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Про це пише турецька газета Bursa Hayat.

Повідомляється, що літак з українським лідером і делегацією, яка його супроводжувала, приземлився в аеропорту Ататюрк.

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Зеленського та членів делегації, серед яких міністр оборони України Рустем Умеров, привітали заступник представника Міністерства закордонних справ у Стамбулі Мехмет Захіт Узун, губернатор району Зейтінбурну Адем Услу, заступник начальника оперативного штабу 1-ї армії бригадний генерал Алі Іхсан Булут.

За інформацією журналістів, у рамках візиту президент України зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Очікується, що лідери обговорюватимуть турецько-українські відносини, перебіг війни в Україні, а також ситуацію з угодою про зерновий коридор.

Портал "Укрінформ" також повідомляє, що після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.

За даними журналістів, програма візиту Зеленського до Туреччини розпочалася з відвідування корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будують для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік Стамбула.

У виданні також повідомляють, що Зеленський зустрінеться з представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, 7 березня у ЗМІ з'явилися публікації про майбутню зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом, посилаючись на офіс турецького президента. Повідомлялося, що представники двох країн обговорять війну, зерновий коридор та інші питання, пов'язані з двосторонніми відносинами.

Раніше, 28 лютого, Володимир Зеленський також відвідав із неоголошеним візитом столицю Албанії.