Если переплатили за газ: украинцам объяснили, как забрать свои средства у поставщика

Вопрос возврата переплаты можно решить оперативно, если потребитель вовремя подаст соответствующий запрос к предыдущему поставщику.

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В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказали, могут ли украинцы после смены компании-поставщика газа вернуть переплату за услугу. В комиссии объяснили, что для этого потребителям нужно выполнить некоторые условия.

Так, отмечается, что сначала потребители, которые хотят вернуть переплату за поставки природного газа, должны подготовить обращение к предыдущему поставщику, у которого учтена эта переплата. Украинцам нужно написать и подать соответствующее письменное заявление.

Заявление, которое должны подготовить украинцы, чтобы вернуть излишне уплаченные средства за поставки газа Фото: НКРЭКУ

Если переплата действительно существует, то избыточную сумму перечислят на текущий счет потребителя. Процесс продлится пять дней с момента получения письменного требования. Или же эти средства зачислят в оплату на следующий расчетный период.

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В случае, если бытовой потребитель подал письменное требование к предыдущему поставщику, но компания не вернула деньги клиенту, тогда стоит передать эту информацию в НКРЭКУ. От потребителя орган должен получить копии документов, подтверждающих получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты за поставки газа.

Отмечено, что для оперативного возврата средств важно обязательно подавать запрос к предыдущему поставщику. Иначе НКРЭКУ не сможет повлиять на поставщика и решить проблему.

Как сообщить НКРЭКУ, что предыдущий поставщик не возвращает средства Фото: НКРЭКУ

В Комиссии отметили, что против поставщиков-нарушителей на рынке природного газа применяют санкции. Так, сначала компании получают предупреждение о необходимости устранить нарушения и платят штраф. А в будущем их могут даже лишить лицензии.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если человек отказался от газа, но продолжает получать счета. Сначала клиенты должны обратиться к своему оператору ГРМ (обл- или горгазу), ведь именно на его счета приходит оплата за доставку (распределение) "голубого топлива". Также оператор ГРС отвечает за учет и начисление объемов потребленного газа.

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Также в "Нафтогаз" недавно обратились к клиентам, которые выехали из жилья и прекратили пользоваться газом. Там напомнили о важности предоставлять показания газового счетчика, поскольку если этого не делать, тогда облгаз или горгаз будут рассчитывать расходы на газ "по плановому ежемесячному объему потребления". А это приведет к тому, что потребитель заплатит за услугу больше, чем должен был бы.