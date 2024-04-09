Якщо переплатили за газ: українцям пояснили, як забрати свої кошти у постачальника

Питання повернення переплати можна розв'язати оперативно, якщо споживач вчасно подасть відповідний запит до попереднього постачальника.

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У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розповіли, чи можуть українці після зміни компанії-постачальника газу повернути переплату за послугу. В комісії пояснили, що для цього споживачам потрібно виконати деякі умови.

Так, зазначається, що спочатку споживачі, які хочуть повернути переплату за постачання природного газу, мають підготувати звернення до попереднього постачальника, в якого враховано цю переплату. Українцям потрібно написати та подати відповідну письмову заяву.

Заява, яку мають підготувати українці, щоб повернути надміру сплачені кошти за постачання газу Фото: НКРЕКП

Якщо переплата дійсно існує, то надлишкову суму перерахують на поточний рахунок споживача. Процес триватиме п'ять днів з моменту отримання письмової вимоги. Або ж ці кошти зарахують в оплату на наступний розрахунковий період.

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У разі, якщо побутовий споживач подав письмову вимогу до попереднього постачальника, але компанія не повернула гроші клієнту, тоді варто передати цю інформацію до НКРЕКП. Від споживача орган має отримати копії документів, які підтверджують отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати за постачання газу.

Зазначено, що для оперативного повернення коштів важливо обов'язково подавати запит до попереднього постачальника. Інакше НКРЕКП не зможе вплинути на постачальника та розв'язати проблему.

Як повідомити НКРЕКП, що попередній постачальник не повертає кошти Фото: НКРЕКП

У Комісії наголосили, що проти постачальників-порушників на ринку природного газу застосовують санкції. Так, спочатку компанії отримують попередження щодо необхідності усунути порушення та сплачують штраф. А у майбутньому їх можуть навіть позбавити ліцензії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо людина відмовилася від газу, але продовжує отримувати рахунки. Спочатку клієнти мають звернутися до свого оператора ГРМ (обл- або міськгазу), адже саме на його рахунки приходить оплата за доставку (розподіл) "блакитного палива". Також оператор ГРМ відповідає за облік і нарахування обсягів спожитого газу.

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Також у "Нафтогаз" нещодавно звернулися до клієнтів, які виїхали з житла та припинили користуватися газом. Там нагадали про важливість надавати показання газового лічильника, оскільки якщо цього не робити, тоді облгаз або міськгаз розраховуватимуть витрати на газ "за плановим щомісячним обсягом споживання". А це призведе до того, що споживач заплатить за послугу більше, ніж мав би.