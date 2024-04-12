"Наказание ответственных": Евросоюз готовит особый режим санкций против России, — СМИ

По словам журналистов, инициатором такого решения выступили страны Балтии, а также Польша, Чехия, Румыния, Франция, Финляндия и Швеция.

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Европейский Союз готовит для России отдельный режим санкций в отношении России. Об этом сообщает издание DW.

По словам журналистов, к ним в руки попал документ, в котором говорится об особом режиме санкций против России. Инициатором выступили страны Балтии, а также Польша, Чехия, Румыния, Франция, Финляндия и Швеция.

Сообщается, что это государства считают, что есть основания ввести санкции против России по аналогии с ограничениями в отношении Беларуси, Северной Кореи, Венесуэлы или Ирана.

"Отдельный санкционный режим в отношении РФ призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за усугубление положения внутри страны", — сказано в материале.

В документе говорится, что критерии для включения в санкционный список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против граждан.

В материале говорится, что МИД стран-иннициаторов готовы внести предложения в рамках нового режима санкций. Например, предлагается вводить ограничения против представителей репрессивного госаппарата РФ, включая тех, кто причастен к политически мотивированным решением судов в отношении граждан, оппозиционеров и их задержанию силовиками. Это предложение передали во внешнеполитическую службу ЕС еще 28 февраля 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что российские олигархи Авен и Фридман выиграли суд ЕС, а потому с них сняли санкции. По мнению журналиста Рикарда Йозвяка, подобное решение суда ЕС — это плохой признак, потому что на повестке дня почти победа российских олигархов, связанных с российской властью.

Также сообщалось, что союзники бросают Россию, поскольку США ужесточают вторичные санкции. Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что без любых колебаний примет во внимание санкционные решения американской власти и станет использовать "новый инструментарий, способствующий уничтожению российской военной машины".