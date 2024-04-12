"Покарання відповідальних": Євросоюз готує особливий режим санкцій проти Росії, — ЗМІ

За словами журналістів, ініціатором такого рішення виступили країни Балтії, а також Польща, Чехія, Румунія, Франція, Фінляндія та Швеція.

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Європейський Союз готує для Росії окремий режим санкцій щодо Росії. Про це повідомляє видання DW.

За словами журналістів, до них до рук потрапив документ, у якому йдеться про особливий режим санкцій проти Росії. Ініціатором виступили країни Балтії, а також Польща, Чехія, Румунія, Франція, Фінляндія та Швеція.

Повідомляється, що ці держави вважають, що є підстави запровадити санкції проти Росії за аналогією з обмеженнями щодо Білорусі, Північної Кореї, Венесуели або Ірану.

"Окремий санкційний режим щодо РФ покликаний забезпечити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни", — ідеться в матеріалі.

У документі йдеться про те, що критерії для занесення до списку санкцій мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему і репресії проти громадян.

У матеріалі йдеться, що МЗС країн-інціаторів готові внести пропозиції в рамках нового режиму санкцій. Наприклад, пропонується запроваджувати обмеження проти представників репресивного держапарату РФ, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих рішень судів щодо громадян, опозиціонерів та їхнього затримання силовиками. Цю пропозицію передали до зовнішньополітичної служби ЄС ще 28 лютого 2024 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські олігархи Авен і Фрідман виграли суд ЄС, а тому з них зняли санкції. На думку журналіста Рікарда Йозвяка, подібне рішення суду ЄС — це погана ознака, бо на порядку денному майже перемога російських олігархів, пов'язаних із російською владою.

Також повідомлялося, що союзники кидають Росію, оскільки США посилюють вторинні санкції. Міністр фінансів США Джанет Єллен наголосила, що без будь-яких вагань візьме до уваги санкційні рішення американської влади та використовуватиме "новий інструментарій, що сприяє знищенню російської військової машини".