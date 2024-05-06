В Украине ожидается повышение тарифов на коммуналку: что подорожает в первую очередь

Сложная ситуация в энергетике приведет к тому, что тарифы на электроэнергию будут расти быстрее, чем все остальные.

Related video

В течение ближайших нескольких лет в Украине ожидается очередное подорожание тарифов на коммуналку. В первую очередь, учитывая сложную ситуацию в энергетике, стоимость электроэнергии будет расти быстрее по сравнению с остальными услугами ЖКХ. Об этом идет речь в Инфляционном отчете аналитиков Национального банка Украины (НБУ).

"Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет", — отмечается в документе.

По мнению экспертов, рост тарифов на электроэнергию будет быстрым и существенным, что станет причиной дополнительного давления на цены и необходимости увеличить субсидии для населения.

Важно

В Украине могут повысить тарифы на свет почти на 33%: нардеп объяснил причину (видео)

Вместе с этим в случае отсрочки решений по повышению тарифов на коммуналку можно ожидать снижения инфляции, однако станет приветливым к накоплению квазифискального дисбаланса и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее", — отметили в НБУ.

В ВР предупредили о непростой ситуации со светом в Украине зимой

В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не исключают, что ситуация с энергообеспечением украинцев зимой будет сложной. Это станет следствием общей ситуации в системе из-за российских обстрелов, убежден нардеп Алексей Кучеренко. По его словам, выходом из этой ситуации является повышение тарифа на свет для населения. Такой шаг даст возможность провести ремонты поврежденного оборудования.

Кроме того, эксперты все чаще говорят, что украинцев летом могут ждать отключения и ограничения потребления электроэнергии. В частности графики отключения света могут ввести во второй половине июля и в августе. Учитывая этот факт энергетики призывают украинцев уже экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать лишней нагрузки на сеть.

4 апреля стало известно, что, по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, этой весной ВС РФ увеличили интенсивность атак по украинской энергетической инфраструктуре по сравнению с 2023 годом.

К тому же Фокус писал, что 25 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал причину возобновления атак РФ по украинской критической инфраструктуре. В частности, речь идет о возобновлении экспорта Украиной электроэнергии в страны Европы.