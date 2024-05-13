Увольнять с работы станут чаще: какие сферы оказались в зоне риска

По данным Национального банка, сфера строительства стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся.

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В ближайшем будущем в Украине увеличение числа наймов планируется лишь в одной области – строительстве. В других сферах увольнения будут происходить значительно чаще, чем прием новых сотрудников. Тем не менее, общее количество компаний, изменяющих численность своего персонала, останется небольшим – большинство предприятий не собираются менять штат сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка.

В источнике подчеркивают, что оценки занятости немного улучшились, однако они остаются неоднородными.

"Руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников. Респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала", – рассказали в регуляторе.

По данным НБУ, среди предприятий сферы услуг планируется:

оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 10%, что ненамного превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности планируется:

оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы торговли планируется:

оставлять текущее количество сотрудников – 86%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 8%, что немногим больше, чем тех, кто готов увеличивать штат.

В то же время отрасль строительства выделяется тем, что здесь чаще нанимают новых сотрудников, чем увольняют имеющихся – 14% против 9%. Тем не менее, как и в других сферах, подавляющее большинство компаний в этом секторе не планирует изменять количество своих работников – 77%.

Напомним, что, по данным Макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины, в Украине на рынке труда с начала 2024 года увеличивалось количество новых вакансий, их стало больше нежели в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения ВС РФ. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022-2023 годов.