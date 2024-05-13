Звільняти з роботи стануть частіше: які сфери опинилися в зоні ризику

За даними Національного банку, сфера будівництва стала єдиною, де наймати нових співробітників збираються частіше, ніж звільняти наявних.

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У найближчому майбутньому в Україні збільшення кількості наймів планується лише в одній галузі — будівництві. В інших сферах звільнення відбуватимуться значно частіше, ніж прийом нових співробітників. Проте загальна кількість компаній, що змінюють чисельність свого персоналу, залишиться невеликою — більшість підприємств не збираються змінювати штат співробітників. Про це свідчать результати опитування Нацбанку.

У джерелі підкреслюють, що оцінки зайнятості трохи покращилися, проте вони залишаються неоднорідними.

"Керівники підприємств будівництва та торгівлі були налаштовані на незначне збільшення чисельності працівників. Респонденти промисловості та сфери послуг продовжували очікувати скорочення персоналу", — розповіли в регуляторі.

За даними НБУ, серед підприємств сфери послуг планується:

залишати поточну кількість співробітників — 81%;

наймати нових — 9%;

проводити звільнення — 10%, що ненабагато перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери промисловості планується:

залишати поточну кількість співробітників — 83%;

наймати нових — 6%;

проводити звільнення — 11%, що майже в 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери торгівлі планується:

залишати поточну кількість співробітників — 86%;

наймати нових — 6%;

проводити звільнення — 8%, що трохи більше, ніж тих, хто готовий збільшувати штат.

Водночас галузь будівництва вирізняється тим, що тут частіше наймають нових співробітників, ніж звільняють наявних — 14% проти 9%. Проте, як і в інших сферах, переважна більшість компаній у цьому секторі не планує змінювати кількість своїх працівників — 77%.

Нагадаємо, що, за даними Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України, в Україні на ринку праці від початку 2024 року збільшувалася кількість нових вакансій, їх стало більше, ніж 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років.