Субсидия в Украине: как получить выплаты даже с долгами за коммуналку

Если регулярно погашать долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию.

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Один из основных условий для получения субсидии в Украине — отсутствие задолженностей по коммунальным платежам. Тем не менее, в определенных ситуациях возможно получить субсидию даже при наличии задолженностей. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Так, по данным источника, жилищная субсидия в первую очередь представляет собой целевую помощь для наиболее уязвимых категорий населения с целью облегчения финансового бремени при оплате коммунальных услуг.

Следовательно, если получатели жилищной субсидии накапливают задолженности за услуги ЖКХ, государственные целевые выплаты используются не по предназначению. Поэтому одним из критериев переоценки является контроль за своевременными платежами.

Если человек начинает набирать задолженность за коммунальные услуги, субсидия может быть приостановлена. Однако, если у вас не было субсидии и вы столкнулись с трудностями, приведшими к задолженностям, вы можете погасить их постепенно.

В материале также подчеркивают, что Если вы регулярно выплачиваете задолженность и не пропускаете текущие платежи, у вас есть шанс на получение субсидии. В этом случае при обращении вам потребуется предоставить копию договора о реструктуризации.

Причем долги за коммуналку можно реструктурировать сроком до 5 лет (60 месяцев). Срок зависит от суммы задолженности и доходов получателя субсидии.

Кто может оформить субсидию

Субсидия предоставляется тем, кто оплачивает за коммунальные услуги сумму превышающую установленный минимум. Этот минимум определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от среднего дохода на члена семьи в месяц.

Кроме того, учитываются имущественное состояние и нормы потребления. Например, за потребленный сверх нормы свет придется платить за свой счет.

Оформить жилищную субсидию может:

лицо, зарегистрированное в жилом помещении;

лицо, арендующее жилье по договору аренды

внутренний переселенец (может быть не зарегистрирован, но проживает по факту, допускается без договора аренды). В таком случае подаются подтверждающие документы, например, справка ВПЛ;

по заявлению опекуна или попечителя — несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за коммуналку уже начисляется. В этом случае нужно подать документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу.

При рассмотрении запроса на субсидию учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении или указавших его как место проживания в декларации. Однако, при подаче заявления на субсидию требуется указать всех фактически проживающих в квартире или доме.

Если кто-то из членов семьи в момент обращения за субсидией находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства. В этом случае его доходы не будут учитываться при расчете субсидии.

Таким образом, например, если прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу на срок более 60 дней, субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.

Напомним, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.

Также 28 апреля стало известно, что часть украинцев может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Это касается лиц, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день.