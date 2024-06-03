Субсидія в Україні: як отримати виплати навіть із боргами за комуналку

Якщо регулярно погашати борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію.

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Одна з основних умов для отримання субсидії в Україні — відсутність заборгованостей за комунальними платежами. Проте, у певних ситуаціях можливо отримати субсидію навіть за наявності заборгованостей. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Так, за даними джерела, житлова субсидія насамперед являє собою цільову допомогу для найбільш вразливих категорій населення з метою полегшення фінансового тягаря при оплаті комунальних послуг.

Отже, якщо отримувачі житлової субсидії накопичують заборгованості за послуги ЖКГ, державні цільові виплати використовуються не за призначенням. Тому одним із критеріїв переоцінки є контроль за своєчасними платежами.

Якщо людина починає набирати заборгованість за комунальні послуги, субсидія може бути припинена. Однак, якщо у вас не було субсидії і ви зіткнулися з труднощами, що призвели до заборгованостей, ви можете погасити їх поступово.

У матеріалі також підкреслюють, що Якщо ви регулярно виплачуєте заборгованість і не пропускаєте поточні платежі, у вас є шанс на отримання субсидії. У цьому разі під час звернення вам потрібно буде надати копію договору про реструктуризацію.

Причому борги за комуналку можна реструктурувати строком до 5 років (60 місяців). Термін залежить від суми заборгованості та доходів одержувача субсидії.

Хто може оформити субсидію

Субсидія надається тим, хто сплачує за комунальні послуги суму, що перевищує встановлений мінімум. Цей мінімум визначається індивідуально для кожної сім'ї і залежить від середнього доходу на члена сім'ї на місяць.

Крім того, враховуються майновий стан і норми споживання. Наприклад, за спожите понад норму світло доведеться платити власним коштом.

Оформити житлову субсидію може:

особа, зареєстрована в житловому приміщенні;

особа, яка орендує житло за договором оренди

внутрішній переселенець (може бути не зареєстрований, але проживає за фактом, допускається без договору оренди). У такому разі подаються підтвердні документи, наприклад, довідка ВПО;

за заявою опікуна або піклувальника — неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківського піклування, або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будівлю не прийнято в експлуатацію, але плата за комуналку вже нараховується. У цьому випадку потрібно подати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою.

Під час розгляду запиту на субсидію враховуються доходи всіх осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні або вказали його як місце проживання в декларації. Однак, під час подання заяви на субсидію потрібно вказати всіх осіб, які фактично проживають у квартирі або будинку.

Якщо хтось із членів сім'ї в момент звернення за субсидією перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства. У цьому разі його доходи не враховуватимуть під час розрахунку субсидії.

Таким чином, наприклад, якщо прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон на термін понад 60 днів, субсидію призначають у розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

Також 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.