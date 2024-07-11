Могут ли засчитать в стаж уход за пенсионером: объяснение юристов

Физическое лицо, оказывающее социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми он ухаживает.

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Несмотря наполномасштабную войну украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. В 2024 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет будущим пенсионерам необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа. Об этом сообщили юристы "Право на защиту".

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", обязательному государственному пенсионному страхованию подлежат следующие категории граждан: один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, попечитель, один из приемных родителей, родителей-воспитателей, фактически осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью, тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность, а также неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста, установленного статьей 26 настоящего закона, и по заключению учреждения здравоохранения требует постоянного постороннего ухода, если такие неработающие трудоспособные лица получают пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Страховой стаж исчисляется в месяцах. Если застрахованное лицо в течение неполного месяца подлежало обязательному государственному пенсионному страхованию или принимало добровольное участие в системе обязательного государственного пенсионного страхования, этот период засчитывается в страховой стаж как полный месяц.

При условии, что общая сумма страховых взносов, уплаченных за текущий месяц, включая взносы, рассчитанные на основе минимальной заработной платы, не меньше установленного минимального страхового взноса.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 г. №859 "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе" размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января календарного года.

Физическое лицо, предоставляющее социальные услуги, получает лишь одну компенсацию, независимо от количества лиц, за которыми оно ухаживает.

Таким образом, период ухода, за который неработающее трудоспособное лицо получает пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством, включается в страховой стаж.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАУС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.