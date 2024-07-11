Чи можуть зарахувати до стажу догляд за пенсіонером: пояснення юристів

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

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Попри напівмасштабну війну українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. У 2024 році для виходу на пенсію за віком у 60 років майбутнім пенсіонерам необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу. Про це повідомили юристи "Право на захист".

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", обов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають такі категорії громадян: один із непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично доглядають за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлена інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла повноцінного віку, або за особою, яка досягла повноцінного віку, та інші особи.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо застрахована особа протягом неповного місяця підлягала обов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі обов'язкового державного пенсійного страхування, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць.

За умови, що загальна сума страхових внесків, сплачених за поточний місяць, уключаючи внески, розраховані на основі мінімальної заробітної плати, не менша за встановлений мінімальний страховий внесок.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. №859 "Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійних засадах", розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує лише одну компенсацію, незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Таким чином, період догляду, за який непрацююча працездатна особа отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, включається до страхового стажу.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАУС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.