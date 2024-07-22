В Украине пересчитали тарифы на коммуналку: на какую услугу цены выросли больше всего
Электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, в то время как цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
В Украине значительно возросла стоимость коммунальных услуг. В течение года, с мая 2023-го по май 2024-го, тарифы в среднем увеличились на 18,6%. Например, стоимость электроэнергии возросла на 63,6%, в то время как цены на некоторые другие услуги остались прежними. Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.
По его данным, помимо электроэнергии, также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,1%;
- содержание и ремонт жилья – на 3,9%;
- уборка мусора – на 3,1%.
На что тарифы не поменялись
В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.