В Україні перерахували тарифи на комуналку: на яку послугу ціни зросли найбільше

Електроенергія подорожчала відразу на 63,6%, тоді як ціна низки інших послуг залишилася на колишньому рівні.

Related video

В Україні значно зросла вартість комунальних послуг. Протягом року, з травня 2023-го по травень 2024-го, тарифи в середньому збільшилися на 18,6%. Наприклад, вартість електроенергії зросла на 63,6%, тоді як ціни на деякі інші послуги залишилися незмінними. Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті.

За його даними, крім електроенергії, також подорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9,1%;

утримання та ремонт житла — на 3,9%;

прибирання сміття — на 3,1%.

На що тарифи не змінилися

Водночас тарифи відразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні. Це:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

В Україні перерахували тарифи на комуналку

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.