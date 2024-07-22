В Україні перерахували тарифи на комуналку: на яку послугу ціни зросли найбільше
Електроенергія подорожчала відразу на 63,6%, тоді як ціна низки інших послуг залишилася на колишньому рівні.
В Україні значно зросла вартість комунальних послуг. Протягом року, з травня 2023-го по травень 2024-го, тарифи в середньому збільшилися на 18,6%. Наприклад, вартість електроенергії зросла на 63,6%, тоді як ціни на деякі інші послуги залишилися незмінними. Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті.
За його даними, крім електроенергії, також подорожчали:
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9,1%;
- утримання та ремонт житла — на 3,9%;
- прибирання сміття — на 3,1%.
На що тарифи не змінилися
Водночас тарифи відразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні. Це:
- водопостачання;
- каналізація;
- природний газ;
- гаряча вода, опалення.
Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.
Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.