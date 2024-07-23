Несвоевременная оплата коммунальных услуг: какие штрафы могут получить украинцы

Должникам за коммунальные платежи могут начислять пеню и принудительно взимать долги.

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В Украине снова вводят штрафы и пеню за неуплату коммунальных услуг, а также возможность принудительного взыскания задолженности и отключения от услуг для должников, за исключением временно оккупированных территорий и зон боевых действий. Должникам могут начислять пеню в размере до 0,01% за каждый день просрочки, а долги будут взыскиваться через трибунал. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 г. №1405.

Мораторий на начисление и взыскание неустойки, а также на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги для населения в случае неуплаты был введен на всей территории Украины с 5 марта 2022 года соответствующим документом Кабинета Министров.

В 2024 году запрет на наложение штрафов за неуплату коммунальных услуг будет продлен на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий. В то же время, постановление Кабмина от 29 декабря 2023 года вступает в силу для остальной части Украины:

начисление штрафов и пени за неуплату ЖКУ;

взыскания задолженности через суд;

возможность отключения от коммунальных услуг должников.

Нововведение предусматривает обязательное предоставление заявления о временном отсутствии в жилом помещении потребителя и других лиц на срок более 30 календарных дней. Такое заявление, вместе с документальным подтверждением, можно подавать как в электронной, так и в бумажной форме. Оно должно обновляться каждые полгода. Для подтверждения факта отсутствия можно использовать следующие документы:

справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения;

справки о прохождении военной службы;

справки об отбывании наказания;

документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины.

Также постановление предусматривает ответственность за неуплату ЖКУ. А именно:

взыскания пени: за несвоевременную оплату ЖКУ на долг начисляется пеня, которая не должна превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга;

отключение от услуги: отключение производится в сроки, установленные законом и договором;

взыскание задолженности через суд: принудительное взыскание средств осуществляется через суд в упрощенном режиме без приглашения должника к участию в судебном заседании.

Постановлением также предусмотрены условия и категории лиц, которым долг не будет начисляться. А именно:

владельцы поврежденного или разрушенного жилья: граждане, чье жилье было разрушено или повреждено, не должны платить за коммунальные услуги;

граждане, выехавшие за границу: украинцы за границей могут снизить счета за коммунальные услуги, подав соответствующее заявление поставщикам услуг и предоставив подтверждающие документы об отсутствии в жилом помещении более 30 дней.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.