Несвоєчасна оплата комунальних послуг: які штрафи можуть отримати українці

Боржникам за комунальні платежі можуть нараховувати пеню і примусово стягувати борги.

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В Україні знову запроваджують штрафи і пеню за несплату комунальних послуг, а також можливість примусового стягнення заборгованості та відключення від послуг для боржників, за винятком тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Боржникам можуть нараховувати пеню в розмірі до 0,01% за кожен день прострочення, а борги стягуватимуться через трибунал. Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 р. №1405.

Мораторій на нарахування та стягнення неустойки, а також на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення в разі несплати було запроваджено на всій території України з 5 березня 2022 року відповідним документом Кабінету Міністрів.

У 2024 році заборону на накладення штрафів за несплату комунальних послуг буде продовжено на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. Водночас постанова Кабміну від 29 грудня 2023 року набуває чинності для решти частини України:

нарахування штрафів і пені за несплату ЖКП;

стягнення заборгованості через суд;

можливість відключення від комунальних послуг боржників.

Нововведення передбачає обов'язкове подання заяви про тимчасову відсутність у житловому приміщенні споживача та інших осіб на строк понад 30 календарних днів. Таку заяву, разом із документальним підтвердженням, можна подавати як в електронній, так і в паперовій формі. Вона має оновлюватися кожні пів року. Для підтвердження факту відсутності можна використовувати такі документи:

довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання;

довідки про проходження військової служби;

довідки про відбування покарання;

документи, що підтверджують перетин державного кордону України.

Також постанова передбачає відповідальність за несплату ЖКП. А саме:

стягнення пені: за несвоєчасну оплату ЖКП на борг нараховується пеня, яка не повинна перевищувати 0,01% суми боргу за кожен день прострочення і 100% від загальної суми боргу;

відключення від послуги: відключення здійснюється у строки, встановлені законом і договором;

стягнення заборгованості через суд: примусове стягнення коштів здійснюється через суд у спрощеному режимі без запрошення боржника до участі в судовому засіданні.

Постановою також передбачено умови та категорії осіб, яким борг не нараховуватиметься. А саме:

власники пошкодженого або зруйнованого житла: громадяни, чиє житло було зруйновано або пошкоджено, не повинні платити за комунальні послуги;

громадяни, які виїхали за кордон: українці за кордоном можуть знизити рахунки за комунальні послуги, подавши відповідну заяву надавачам послуг і надавши підтверджувальні документи щодо відсутності в житловому приміщенні понад 30 днів.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.