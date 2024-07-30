"Трудно спрогнозировать": зимой света может не быть столько же, сколько и в июле, — НКРЭКУ

По словам главы Нацкомиссии Валерия Тарасюка, в самый жаркий летний месяц действовали по 3-4 очереди ограничений и в некоторых районах столицы света не было по 18 часов за сутки. В холодный период ситуация может повториться.

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Украину может ждать сложная зима, если говорить о ситуации с электроэнергией, которую можно будет сравнить с июлем текущего года. При этом осень есть шансы пройти без трудностей. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, Украина продолжает активно готовиться к зимнему периоду года и если осенью дефицит может быть небольшим, то позже он может существенно увеличиться. Примерно так, как было в июле этого года, когда действовали 3-4 очереди отключений электроэнергии. В некоторых районах столицы света не было по 18 часов за сутки.

Валерий Тарасюк отметил, что обычно в период сентября и октября фиксируется наименьшее потребление электроэнергии. Соответственно, отключения будут или менее частыми или вовсе будут отсутствовать.

"Трудно спрогнозировать, каким будет дефицит. Неизвестно, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся достроить и будут ли обстрелы энергетики", — заявил глава НКРЭКУ.

Напомним, 26 июля сообщалось, что самый сложный период лета позади, но впереди зима и отключений света может стать больше, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, аномальная жара ушла и с ремонта удалось вывести некоторые объекты. Все это привело к тому, что дефицит уже не такой ощутимый для населения.