"Важко спрогнозувати": взимку світла може не бути стільки ж, скільки й у липні, — НКРЕКП

За словами голови Нацкомісії Валерія Тарасюка, у найспекотніший літній місяць діяли по 3-4 черги обмежень, і в деяких районах столиці світла не було по 18 годин за добу. У холодний період ситуація може повторитися.

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На Україну може чекати складна зима, якщо говорити про ситуацію з електроенергією, яку можна буде порівняти з липнем поточного року. При цьому осінь є шанси пройти без труднощів. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, Україна продовжує активно готуватися до зимового періоду року і якщо восени дефіцит може бути невеликим, то пізніше він може істотно збільшитися. Приблизно так, як було в липні цього року, коли діяли 3-4 черги відключень електроенергії. У деяких районах столиці світла не було по 18 годин за добу.

Валерій Тарасюк зазначив, що зазвичай у період вересня та жовтня фіксується найменше споживання електроенергії. Відповідно, відключення будуть або менш частими або зовсім будуть відсутні.

"Важко спрогнозувати, яким буде дефіцит. Невідомо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться добудувати і чи будуть обстріли енергетики", — заявив голова НКРЕКП.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що найскладніший період літа позаду, але попереду зима і відключень світла може побільшати, заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, аномальна спека минула і з ремонту вдалося вивести деякі об'єкти. Усе це призвело до того, що дефіцит уже не такий відчутний для населення.