Відключення світла: найскладніший період літа позаду, але попереду зима, — "Укренерго"

За словами голови правління енергетичної компанії Володимира Кудрицького, аномальна спека минула і з ремонту вдалося вивести деякі об'єкти. Усе це призвело до того, що дефіцит уже не такий відчутний для населення.

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Найскладніший період літа, найімовірніше, вже позаду і тепер варто дочекатися, поки прийде похолодання. Ніхто не знає, чого очікувати від зими. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу 26 липня.

За його словами, є всі причини на те, щоб вважати, що найскладніший період літньої спеки добіг кінця, і Україні вдалося пройти кілька дуже складних тижнів, а зараз ситуація покращилася.

"Це пов'язано насамперед із тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І отже — зменшилося споживання електроенергії. І також, звісно, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності — довгоочікувані, важливі для енергосистеми — які, безумовно, додають нам потужності і скорочують дефіцит", — заявив Володимир Кудрицький.

Окремо голова правління "Укренерго" додав, що тепер замість складного режиму в 3-4 черги відключень упродовж доби, застосовуються лише 1-2 черги. Їх використовують залежно від часу.

У деякі години дефіцит може бути меншим, а в деякі — більшим.

"А в деякі — ми навіть маємо можливість не вводити жодних обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій — то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні в наступні кілька тижнів", — продовжив Володимир Кудрицький.

А ось на запитання про те, чого очікувати від найближчої зими він заявив, що ніхто не береться прогнозувати, наскільки важкою буде ситуація в зимовий період. Пов'язано це з тим, що росіяни можуть скоїти нові злочини і тим самим нашкодити українській інфраструктурі.

"Тому нам треба відштовхуватися від того, що ми маємо максимізувати свою готовність — електростанцій, мереж, громад, забезпечення, наприклад, резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури в містах зокрема, ну і на побутовому рівні те, що ми можемо зробити у своєму власному домі", — підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 23 липня повідомлялося, що в "Укренерго" припустили, що очікує енергетику України взимку. За словами члена Наглядової ради енергетичної компанії Юрія Бойка, цілком очевидно, що за короткий термін відремонтувати всі об'єкти неможливо, адже руйнування колосальні.