Рекордные 700 тысяч: сколько украинцев не имеют возможности платить коммуналку (инфографика)
Жители пяти областей Украины дают половину долгов за неуплату коммунальных услуг, свидетельствуют данные аналитиков. Наибольшее количество должников — в Днепропетровской и Харьковской областях.
В течение первого полугодия 2024 года 40 тысяч украинцев оказались в категории должников за оплату коммунальных услуг. Всего таких граждан 701 тысяча. Наибольшее количество тех, кто имеет долги за коммуналку, проживает в Днепропетровской области. Меньше всего — в Тернопольской области, а также в той части Луганщины, которая не попала под оккупацию РФ. О статистике неуплат и о темпах изменений финансовых возможностей украинцев рассказали на портале "Опендатабот".
Аналитики портала исследовали информацию из Единого реестра должников, который содержит данные об украинцах с открытыми производствами о взыскании долга. Выяснилось, что в течение двух с половиной лет вторжения РФ почти на треть выросло количество граждан, которые не платят коммуналку. Если в феврале 2022 года таких людей было около 500 тыс., то в июле 2024 — 701 тысяча.
Оплата коммунальных услуг — данные о долгах
Что можно увидеть на инфографике "Опендатабот":
- основной скачок неуплат произошел до войны — с января 2021 по январь 2022, на 167 тыс. человек;
- в течение двух лет войны количество должников росло, но не так стремительно, как с 2021 по февраль 2022. Например, с февраля 2023 по январь 2024 — на "плюс" 64 тысячи.
На портале также привели распределение должников по областям Украины. Пятерка "лидеров" невыплат за коммунальные услуги занимает половину всех долгов. Это области
- Днепропетровская — 100 326 человек (14,3% от общего количества);
- Харьковская — 94 806 (13,5%);
- Донецкая — 79 778 (11%);
- Полтавская — 46 832 (6,7%);
- Запорожская — 44 738 (6,4%).
На последних трех местах
- Ровенская — 3 982;
- Тернопольская — 3 668;
- Луганская — 2 854.
Еще для 48 378 человек не определено, к какому региону их можно отнести, добавили аналитики.
На портале рассказали, что наибольшие проблемы с выплатами за теплоснабжение и воду. Старательнее всего украинцы платят за газ и вывоз отходов, свидетельствуют данные аналитиков.
Распределение долгов за коммуналку по видам услуг:
- теплоснабжение — 257,8 тыс. (или 36,9% от всех долгов);
- водоснабжение — 130,2 тыс. (18,6%);
- электроснабжение — 67,9 тыс. (9,7%);
- жилищное обслуживание — 67,1 тыс. (9,6%);
- газоснабжение — 59,7 тыс. (8,5%);
- вывоз отходов — 7,6 тыс. (1,1%);
- не определили сферу — 109 тыс. (15,6%).
Отметим, на портале "Опендатабот" можно увидеть инфографику по общему количеству украинцев-должников. Если наложить эти данные на числа о должниках за коммуналку, то видно, что в целом количество должников растет, но процент неуплаты за коммуналку остается стабильным — на уровне 7-8%.
Ранее Фокус рассказывал о других данных, которые публиковали аналитики портала. Например, в июле они показали темпы роста количество украинцев, которые получили и не оплатили штраф терцентра комплектования. Кроме того, стало известно о количестве лудоманов: инфографика появилась после того, как Нацбанк запретил давать кредиты таким людям.