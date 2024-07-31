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Экономика

Рекордные 700 тысяч: сколько украинцев не имеют возможности платить коммуналку (инфографика)

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Фото: УНИАН | Аналитики подсчитали количество украинцев-должников (иллюстративное фото)

Жители пяти областей Украины дают половину долгов за неуплату коммунальных услуг, свидетельствуют данные аналитиков. Наибольшее количество должников — в Днепропетровской и Харьковской областях.

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В течение первого полугодия 2024 года 40 тысяч украинцев оказались в категории должников за оплату коммунальных услуг. Всего таких граждан 701 тысяча. Наибольшее количество тех, кто имеет долги за коммуналку, проживает в Днепропетровской области. Меньше всего — в Тернопольской области, а также в той части Луганщины, которая не попала под оккупацию РФ. О статистике неуплат и о темпах изменений финансовых возможностей украинцев рассказали на портале "Опендатабот".

Аналитики портала исследовали информацию из Единого реестра должников, который содержит данные об украинцах с открытыми производствами о взыскании долга. Выяснилось, что в течение двух с половиной лет вторжения РФ почти на треть выросло количество граждан, которые не платят коммуналку. Если в феврале 2022 года таких людей было около 500 тыс., то в июле 2024 — 701 тысяча.

Оплата коммунальных услуг — данные о долгах

Что можно увидеть на инфографике "Опендатабот":

  • основной скачок неуплат произошел до войны — с января 2021 по январь 2022, на 167 тыс. человек;
  • в течение двух лет войны количество должников росло, но не так стремительно, как с 2021 по февраль 2022. Например, с февраля 2023 по январь 2024 — на "плюс" 64 тысячи.
Данные Опендатабот, количество должников, долги, годы Fullscreen
Данные "Опендатабот" — распределение долгов за коммуналку по месяцам и годам
Фото: Опэндатабот

На портале также привели распределение должников по областям Украины. Пятерка "лидеров" невыплат за коммунальные услуги занимает половину всех долгов. Это области

  1. Днепропетровская — 100 326 человек (14,3% от общего количества);
  2. Харьковская — 94 806 (13,5%);
  3. Донецкая — 79 778 (11%);
  4. Полтавская — 46 832 (6,7%);
  5. Запорожская — 44 738 (6,4%).

На последних трех местах

  • Ровенская — 3 982;
  • Тернопольская — 3 668;
  • Луганская — 2 854.

Еще для 48 378 человек не определено, к какому региону их можно отнести, добавили аналитики.

Данные Опендатабот, количество должников, долги, области Fullscreen
Данные "Опендатабот" — распределение долгов за коммуналку по регионам
Фото: Опэндатабот

На портале рассказали, что наибольшие проблемы с выплатами за теплоснабжение и воду. Старательнее всего украинцы платят за газ и вывоз отходов, свидетельствуют данные аналитиков.

Распределение долгов за коммуналку по видам услуг:

  • теплоснабжение — 257,8 тыс. (или 36,9% от всех долгов);
  • водоснабжение — 130,2 тыс. (18,6%);
  • электроснабжение — 67,9 тыс. (9,7%);
  • жилищное обслуживание — 67,1 тыс. (9,6%);
  • газоснабжение — 59,7 тыс. (8,5%);
  • вывоз отходов — 7,6 тыс. (1,1%);
  • не определили сферу — 109 тыс. (15,6%).

Отметим, на портале "Опендатабот" можно увидеть инфографику по общему количеству украинцев-должников. Если наложить эти данные на числа о должниках за коммуналку, то видно, что в целом количество должников растет, но процент неуплаты за коммуналку остается стабильным — на уровне 7-8%.

Данные Опендатабот, количество должников, долги, статистика долгов 2022-2024 Fullscreen
Данные Опендатабот — информация о количестве должников 2022-2024 гг.
Фото: Опэндатабот

Ранее Фокус рассказывал о других данных, которые публиковали аналитики портала. Например, в июле они показали темпы роста количество украинцев, которые получили и не оплатили штраф терцентра комплектования. Кроме того, стало известно о количестве лудоманов: инфографика появилась после того, как Нацбанк запретил давать кредиты таким людям.