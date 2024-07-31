Рекордные 700 тысяч: сколько украинцев не имеют возможности платить коммуналку (инфографика)

Жители пяти областей Украины дают половину долгов за неуплату коммунальных услуг, свидетельствуют данные аналитиков. Наибольшее количество должников — в Днепропетровской и Харьковской областях.

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В течение первого полугодия 2024 года 40 тысяч украинцев оказались в категории должников за оплату коммунальных услуг. Всего таких граждан 701 тысяча. Наибольшее количество тех, кто имеет долги за коммуналку, проживает в Днепропетровской области. Меньше всего — в Тернопольской области, а также в той части Луганщины, которая не попала под оккупацию РФ. О статистике неуплат и о темпах изменений финансовых возможностей украинцев рассказали на портале "Опендатабот".

Аналитики портала исследовали информацию из Единого реестра должников, который содержит данные об украинцах с открытыми производствами о взыскании долга. Выяснилось, что в течение двух с половиной лет вторжения РФ почти на треть выросло количество граждан, которые не платят коммуналку. Если в феврале 2022 года таких людей было около 500 тыс., то в июле 2024 — 701 тысяча.

Оплата коммунальных услуг — данные о долгах

Что можно увидеть на инфографике "Опендатабот":

основной скачок неуплат произошел до войны — с января 2021 по январь 2022, на 167 тыс. человек;

в течение двух лет войны количество должников росло, но не так стремительно, как с 2021 по февраль 2022. Например, с февраля 2023 по январь 2024 — на "плюс" 64 тысячи.

Данные "Опендатабот" — распределение долгов за коммуналку по месяцам и годам Фото: Опэндатабот

На портале также привели распределение должников по областям Украины. Пятерка "лидеров" невыплат за коммунальные услуги занимает половину всех долгов. Это области

Днепропетровская — 100 326 человек (14,3% от общего количества); Харьковская — 94 806 (13,5%); Донецкая — 79 778 (11%); Полтавская — 46 832 (6,7%); Запорожская — 44 738 (6,4%).

На последних трех местах

Ровенская — 3 982;

Тернопольская — 3 668;

Луганская — 2 854.

Еще для 48 378 человек не определено, к какому региону их можно отнести, добавили аналитики.

Данные "Опендатабот" — распределение долгов за коммуналку по регионам Фото: Опэндатабот

На портале рассказали, что наибольшие проблемы с выплатами за теплоснабжение и воду. Старательнее всего украинцы платят за газ и вывоз отходов, свидетельствуют данные аналитиков.

Распределение долгов за коммуналку по видам услуг:

теплоснабжение — 257,8 тыс. (или 36,9% от всех долгов);

водоснабжение — 130,2 тыс. (18,6%);

электроснабжение — 67,9 тыс. (9,7%);

жилищное обслуживание — 67,1 тыс. (9,6%);

газоснабжение — 59,7 тыс. (8,5%);

вывоз отходов — 7,6 тыс. (1,1%);

не определили сферу — 109 тыс. (15,6%).

Отметим, на портале "Опендатабот" можно увидеть инфографику по общему количеству украинцев-должников. Если наложить эти данные на числа о должниках за коммуналку, то видно, что в целом количество должников растет, но процент неуплаты за коммуналку остается стабильным — на уровне 7-8%.

Данные Опендатабот — информация о количестве должников 2022-2024 гг. Фото: Опэндатабот

Ранее Фокус рассказывал о других данных, которые публиковали аналитики портала. Например, в июле они показали темпы роста количество украинцев, которые получили и не оплатили штраф терцентра комплектования. Кроме того, стало известно о количестве лудоманов: инфографика появилась после того, как Нацбанк запретил давать кредиты таким людям.