Рекордні 700 тисяч: скільки українців не мають можливості сплачувати комуналку (інфографіка)

Жителі п'яти областей України дають половину боргів за несплату комунальних послуг, свідчать дані аналітиків. Найбільша кількість боржників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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Протягом першого півріччя 2024 року 40 тисяч українців опинилися в категорії боржників за оплату комунальних послуг. Загалом таких громадян 701 тисяча. Найбільша кількість тих, хто має борги за комуналку, проживає у Дніпропетровській області. Найменше — у Тернопільській області, а також у тій частині Луганщини, яка не потрапила під окупацію РФ. Про статистику несплат і про темпи змін фінансових можливостей українців розповіли на порталі "Опендатабот".

Аналітики порталу дослідили інформацію з Єдиного реєстру боржників, який містить дані про українців, які живуть у різних регіонах і щодо яких відкрито провадження про стягнення боргу. З'ясувалось, що протягом двох з половиною років вторгнення РФ майже на третину зросла кількість громадян, які не сплачують комуналку. Якщо у лютому 2022 року таких людей було близько 500 тис., то у липні 2024 — 701 тисяча.

Оплата комунальних послуг — дані про борги

Що можна побачити на інфографіці "Опендатабот":

основний стрибок несплат відбувся до війни — з січня 2021 по січень 2022, на 167 тис. осіб;

протягом двох років війни кількість боржників зростала, але не так стрімко, як з 2021 по лютий 2022. Наприклад, з лютого 2023 по січень 2024 — на "плюс" 64 тис.

Дані "Опендатабот" - розподіл боргів за комуналку по місяцях та роках Фото: Опендатабот

На порталі також навели розподіл боржників по областях України. П'ятірка "лідерів" невиплат за комунальні послуги охоплює половину усіх боргів. Це області

Дніпропетровська — 100 326 осіб. (14,3% від загальної кількості); Харківська — 94 806 (13,5%); Донецька — 79 778 (11%); Полтавська — 46 832 (6,7%); Запорізька — 44 738 (6,4%).

На останніх трьох місцях —

Рівненська — 3 982;

Тернопільська — 3 668;

Луганська — 2 854.

Ще для 48 378 осіб не визначено, до якого регіону їх можна віднести, додали аналітики.

Дані "Опендатабот" - розподіл боргів за комуналку по регінах Фото: Опендатабот

На порталі розповіли, що найбільші проблеми з виплатами за теплопостачання та воду. Найстаранніше українці платять за газ та вивезення відходів, свідчать дані аналітиків.

Розподіл боргів за комуналку за видами послуг:

теплопостачання — 257,8 тис. (або 36,9% від усіх боргів);

водопостання — 130,2 тис. (18,6%);

електропостачання — 67,9 тис. (9,7%);

житлове обслуговування — 67,1 тис. (9,6%);

газопостачання — 59,7 тис. (8,5%);

вивезення відходів — 7,6 тис. (1,1%);

не визначили сферу — 109 тис. (15,6%).

Зазначимо, на порталі "Опендатабот" можна побачити інфографіку щодо загальної кількості українців-боржників. Якщо накласти ці дані на числа про боржників за комуналку, то видно, що кількість боржників зростає, але відсоток несплати за комуналку лишається стабільним — на рівні 7-8%.

Дані Опендатабот - інформація про кількість боржників 2022-2024 рр. Фото: Опендатабот

Раніше Фокус розповідав про інші дані, які публікували аналітики порталу. Наприклад, у липні вони показали темпи зростання кількість українців, які отримали і не сплатили штраф терцентру комплектування. Крім того, стало відомо про кількість лудоманів: інфографіка з'явилась після того, як Нацбанк заборонив давати кредити таким людям.