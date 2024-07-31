Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: кто получит 100% скидку на ЖКУ
Чтобы получить такую льготу, надо наработать не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию быть на этой должности.
Некоторые пенсионеры в Украине могут быть освобождены от уплаты коммунальных услуг из-за своей профессиональной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
Люди, которые трудились в определенных профессиях в сельской местности и продолжают жить там после выхода на пенсию, теперь могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг, а также на покупку топлива и сжиженного газа в рамках установленных лимитов.
Речь идет о таких профессиях:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Для того чтобы получить такую льготу, необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию занимать эту должность.
Важно отметить, что льгота назначается только в том случае, если среднемесячный совокупный доход семьи, рассчитанный на одного человека за последние шесть месяцев, не превышает уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, который в настоящее время составляет 4 240 гривен.
Скидка действует в течение 12 месяцев после подачи заявления, с конечным сроком до конца текущего года. Только пенсионер имеет право воспользоваться этой скидкой.
Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.