Фонд госимущества продает комбинат в Запорожье с долгами за более 151 млн гривен

Комбинат имеет кредитную задолженность и невыплаченные заработные платы.

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6 августа на платформе "Prozorro.Продажи" состоится онлайн-аукцион по продаже 97,5458% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК). Стартовая цена лота составляет почти 151,9 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Речь идет о 607 446 012 штук акций. Приобщиться к торгам можно до 5 августа, подав свои предложения.

ЗАлК, расположенный в городе Запорожье, рядом с автомобильной дорогой национального значения Н-8, является единственным комбинатом в Украине, производящим алюминий и глинозем, необходимый для его производства.

В Фонде говорят, что среди преимуществ этого объекта — большая общая площадь помещений и земельного участка, что делает его привлекательным для ведения бизнеса или его релокации.

На балансе ЗАлКа находится 1497 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 370 929,85 кв. м, а также 291 единица транспортных средств и спецтехники. Недвижимость комбината расположена на 25 земельных участках общей площадью 216,0856 га.

На 31 мая 2023 года часть недвижимого имущества общей площадью 6755,6 кв. м передано в аренду в соответствии с восемью договорами, срок действия которых заканчивается 1 сентября 2065 года.

На балансе предприятия также есть 18 объектов госсобственности, которые не вошли в уставный капитал общества.

"У предприятия есть задолженности, в частности просроченная кредиторская задолженность предприятия составляет 6,44 млрд гривен", — сообщили в Фонде госимущества.

По условиям аукциона, новый владелец должен в течение 18 месяцев от даты перехода права собственности обеспечить погашение задолженности по заработной плате и перед бюджетом, а также в течение 6 месяцев не допустить увольнения работников АО "ЗАлК", в соответствии с требованиями статей 40 и 41 Кодекса законов о труде Украины.

Заметим, что в 2001 году 68% акций ЗАлК приобрела компания "АвтоВаз-Инвест", а в 2006 году новым владельцем стала компания Velbay holdings limited, подконтрольная "Русскому алюминию" бизнесмена из РФ Олега Дерипаски. Дерипаска получил контроль над 97,5% акций комбината. В 2015 году государство вернуло 68% акций через суд, передав их в управление Фонда госимущества, а остальные 29,5% акций были взысканы в доход государства в феврале 2023 года по решению Высшего антикоррупционного суда. Таким образом, ФГИУ получил 97,5% акций ЗАлК.

Финансовые результаты ЗАлК за последние годы показывают убытки: в 2020 году — 49,7 млн грн, в 2021 году — 36,8 млн грн, а в 2022 году — 59,3 млн грн.

Напомним, что Фонд госимущества разорвал договор аренды с компанией "Инзерноэкспорт" холдинга GNT Group, которой управляют кредиторы АСР.

Кроме этого, бывшего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, кроме хищения 500 миллионов гривен средств госпредприятий.