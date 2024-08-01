Фонд держмайна продає комбінат у Запоріжжі з боргами за понад 151 млн гривень

Комбінат має кредитну заборгованість та невиплачені заробітні плати.

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6 серпня на платформі "Prozorro.Продажі" відбудеться онлайн-аукціон з продажу 97,5458% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК). Стартова ціна лота складає майже 151,9 мільйона гривень, повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Йдеться про 607 446 012 штук акцій. Долучитися до торгів можна до 5 серпня, подавши свої пропозиції.

ЗАлК, який розташовано у місті Запоріжжя, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н-8, є єдиним комбінатом в Україні, що виробляє алюміній та глинозем, необхідний для його виробництва.

У Фонді кажуть, що серед переваг цього об'єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки, що робить його привабливим для ведення бізнесу або його релокації.

На балансі ЗАлКу перебуває 1497 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 370 929,85 кв. м, а також 291 одиниця транспортних засобів і спецтехніки. Нерухомість комбінату розташована на 25 земельних ділянках загальною площею 216,0856 га.

На 31 травня 2023 року частину нерухомого майна загальною площею 6755,6 кв. м передано в оренду відповідно до восьми договорів, термін дії яких закінчується 1 вересня 2065 року.

На балансі підприємства також є 18 об'єктів держвласності, які не увійшли до статутного капіталу товариства.

"У підприємства є заборгованості, зокрема прострочена кредиторська заборгованість підприємства становить 6,44 млрд гривень", — повідомили у Фонді держмайна.

За умовами аукціону, новий власник повинен протягом 18 місяців від дати переходу права власності забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом, а також протягом 6 місяців не допустити звільнення працівників АТ "ЗАлК", відповідно до вимог статей 40 та 41 Кодексу законів про працю України.

Зауважимо, що у 2001 році 68% акцій ЗАлК придбала компанія "АвтоВаз-Інвест", а у 2006 році новим власником стала компанія Velbay holdings limited, підконтрольна "Російському алюмінію" бізнесмена з РФ Олега Дерипаски. Дерипаска отримав контроль над 97,5% акцій комбінату. У 2015 році держава повернула 68% акцій через суд, передавши їх в управління Фонду держмайна, а решту 29,5% акцій було стягнуто у дохід держави у лютому 2023 року за рішенням Вищого антикорупційного суду. Таким чином, ФДМУ отримав 97,5% акцій ЗАлК.

Фінансові результати ЗАлК за останні роки показують збитки: у 2020 році – 49,7 млн грн, у 2021 році – 36,8 млн грн, а у 2022 році – 59,3 млн грн.

Нагадаємо, що Фонд держмайна розірвав договір оренди з компанією "Інзерноекспорт" холдингу GNT Group, якою управляють кредитори АСР.

Крім цього, колишнього очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень, окрім розкрадання 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств.