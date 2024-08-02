Украинцы в августе могут получить до 3 100 гривен: как подать заявку

Заявки на разовую денежную выплату необходимо было подать до 1 августа этого года, а в случае возникновения проблем и задержек — до 1 октября.

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Ко Дню Независимости Украины ветераны, жертвы нацистских преследований и граждане с особыми заслугами могут рассчитывать на разовую финансовую помощь в размере от 450 до 3 100 гривен. Для получения этой выплаты все, кроме пенсионеров, обязаны подать заявку в Пенсионный фонд Украины до 1 августа, а в случае задержки — до 1 октября. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Такая помощь предоставляется единовременно и регулируется Законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", утвержденными постановлением правительства от 27 декабря 2023 года № 1396.

В 2024 году размер выплат составляет от 450 до 3 100 гривен, в зависимости от категории получателя. А именно:

450 грн – участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, люди, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков, а также другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом;

650 грн – члены семей погибших ветеранов войны, вдовы (вдовцы) умерших людей с инвалидностью в результате войны, вдовы (вдовцы) умерших участников боевых действий, ветеранов войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни людьми с инвалидностью, которые не вступили в брак во второй раз;

1 000 грн – участники боевых действий и пострадавшие в Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и других мест принудительного содержания;

3 100 грн – люди, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для людей с инвалидностью, возникшей в результате войны, а также для бывших малолетних заключенных концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания размер помощи устанавливается в зависимости от группы инвалидности. В 2024 году он составляет:

первая группа инвалидности – 3 100 грн;

вторая группа инвалидности – 2 900 грн;

третья группа инвалидности – 2 700 грн.

Процесс выплаты останется прежним, как и в прошлом году. Пенсионеры, имеющие право на получение данной помощи, получат ее вместе с августовской пенсией без необходимости подавать дополнительные заявки.

Ветераны войны, которые служат или работают и не являются пенсионерами, получают свои средства через небюджетные счета воинских частей или организаций, в которых они проходят службу или работают. Выплата осуществляется на основании поданных заявок, в том числе тех, что были поданы через веб-портал ПФУ.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.