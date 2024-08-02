Українці в серпні можуть отримати до 3 100 гривень: як подати заявку

Заявки на разову грошову виплату необхідно було подати до 1 серпня цього року, а в разі виникнення проблем і затримок — до 1 жовтня.

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До Дня Незалежності України ветерани, жертви нацистських переслідувань і громадяни з особливими заслугами можуть розраховувати на разову фінансову допомогу в розмірі від 450 до 3 100 гривень. Для отримання цієї виплати всі, крім пенсіонерів, зобов'язані подати заявку до Пенсійного фонду України до 1 серпня, а в разі затримки — до 1 жовтня. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Така допомога надається одноразово та регулюється Законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", затвердженими постановою уряду від 27 грудня 2023 року № 1396.

У 2024 році розмір виплат становить від 450 до 3 100 гривень, залежно від категорії одержувача. А саме:

450 грн — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, люди, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників, а також інші учасники боротьби з націонал-соціалістичним режимом;

650 грн — члени сімей загиблих ветеранів війни, вдови (вдівці) померлих людей з інвалідністю внаслідок війни, вдови (вдівці) померлих учасників бойових дій, ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю, які не одружилися вдруге;

1 000 грн — учасники бойових дій та постраждалі в Революції Гідності, колишні неповнолітні ув'язнені концтаборів та інших місць примусового тримання;

3 100 грн — люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для людей із інвалідністю, що настала внаслідок війни, а також для колишніх малолітніх ув'язнених концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання розмір допомоги встановлюється залежно від групи інвалідності. У 2024 році він становить:

перша група інвалідності — 3 100 грн;

друга група інвалідності — 2 900 грн;

третя група інвалідності — 2 700 грн.

Процес виплати залишиться таким, як і минулого року. Пенсіонери, які мають право на цю допомогу, отримають її разом із серпневою пенсією без необхідності подавати додаткові заявки.

Ветерани війни, які служать або працюють і не є пенсіонерами, отримують свої кошти через небюджетні рахунки військових частин або організацій, у яких вони проходять службу або працюють. Виплата здійснюється на підставі поданих заявок, зокрема тих, що були подані через веб-портал ПФУ.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.