Какую пенсию может получать военный в доме-интернате: названы цифры

Если пенсионер "выбывает" из дома-интернета на лечение, его обеспечение возрастает.

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Некоторые украинские пенсионеры живут в домах-интернатах. Это специализированные учреждения, где при необходимости они могут получить профессиональный уход. Об этом пишет пресс-служба ПФУ.

Финансовое обеспечение военных пенсионеров регулируется статьей 56 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" и статьей 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Во время пребывания пенсионера из числа военнослужащих на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25% назначенной пенсии", – объясняют в ПФУ.

Когда пенсионер покидает дом-интернат для лечения, его обеспечение увеличивается.

"В течение периода лечения пенсионера, в том числе в госпитале, выплачивается 100% назначенной пенсии", – говорится в сообщении ПФУ.

Администрация дома-интерната должна уведомить Пенсионный фонд Украины о выезде пенсионера на лечение в течение трех дней. В документе необходимо указать даты выезда и возвращения.

Напомним, что украинские работодатели охотно нанимают на работу и больше всего ищут людей пенсионного возраста, ведь их не мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины.

Также в Пенсионном фонде сообщили, что для удобства граждан теперь доступна возможность оформления пенсии через "Дія.Підпис".