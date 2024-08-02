Яку пенсію може отримувати військовий у будинку-інтернаті: названо цифри

Якщо пенсіонер "вибуває" з дому-інтернету на лікування, його забезпечення зростає.

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Деякі українські пенсіонери живуть у будинках-інтернатах. Це спеціалізовані установи, де за потреби вони можуть отримати професійний догляд. Про це пише пресслужба ПФУ.

Фінансове забезпечення військових пенсіонерів регулюється статтею 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та статтею 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Під час перебування пенсіонера з числа військовослужбовців на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії", — пояснюють у ПФУ.

Коли пенсіонер залишає будинок-інтернат для лікування, його забезпечення збільшується.

"Протягом періоду лікування пенсіонера, зокрема в госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Адміністрація будинку-інтернату повинна повідомити Пенсійний фонд України про виїзд пенсіонера на лікування протягом трьох днів. У документі необхідно вказати дати виїзду і повернення.

Нагадаємо, що українські роботодавці охоче наймають на роботу і найбільше шукають людей пенсійного віку, адже їх не мобілізують до лав Збройних сил України.

Також у Пенсійному фонді повідомили, що для зручності громадян тепер доступна можливість оформлення пенсії через "Дія.Підпис".