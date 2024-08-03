Выдача наличных из касс украинских банков за первое полугодие 2024 года существенно увеличилась. Зачем люди снимают наличные средства и что происходит с ними дальше? Фокус собрал экспертные мнения банкиров и экономистов.

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Объемы наличной гривны в первом полугодии 2024 года увеличились на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 1 342,9 млрд грн. Такие данные предоставил Нацбанк Украины. С чем связан такой спрос на наличную гривну и к чему готовятся граждане? Фокус исследовал подробно.

Потребность людей в деньгах в условиях блэкаутов: украинцы делают запасы

"На рост объемов выдачи наличной гривны из касс банков влияет желание населения сформировать определенный запас наличности, которая в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций", — сообщила пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обращении государства находилось 800,9 млрд грн. Это на 4,8% или на 36,5 млрд грн больше по сравнению с началом 2024 года. И, как отметили в НБУ, в 2024-м темпы роста наличности в обращении остаются невысокими. Они связаны в основном с сезонными факторами, потому что летом традиционно оживляется спрос на "живые деньги".

По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обращении государства находилось 800,9 млрд грн. Это на 4,8% или на 36,5 млрд грн больше по сравнению с началом 2024 года

"Во время блэкаутов походы на рынок или в супермаркет были сплошным квестом, ведь из-за отключения света банкоматы не работали, кассы самообслуживания преимущественно также. Приходилось отстаивать в огромных очередях, а на базаре сбрасывать, как говорится, продавцам на карточку, потому что не было наличных. Поэтому шли в банк и снимали средства, чтобы было комфортнее в быту", — подтвердила объяснение НБУ корреспонденту Фокуса львовянка Мирослава Туркевич.

Подавляющее большинство других респондентов также связали массовое снятие наличных с блэкаутами и сезонными потребностями.

Наибольшее влияние на рост объемов снятия наличных оказывают именно блэкауты Фото: Getty

Нет света? Нужны наличные

Как рассказала Фокусу операционный директор Unex Bank Виктория Махноносова, наибольшее влияние на рост объемов снятия наличных оказывают именно блэкауты .

"Если системных проблем с работой банкоматов, касс и POS-терминалов в банковских отделениях, входящих в сеть Power Banking, нет, то с расчетами в торговой сети они случаются очень часто. Не всегда в том виноваты торговые предприятия. Помимо электричества, для работы платежных терминалов нужна еще и связь, а во время длительных отключений света обеспечить ее удается далеко не везде. Это мотивирует украинцев держать постоянный и увеличенный запас наличных", — отметила Виктория Махноносова.

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По ее словам, цифры на фоне конкретных операций свидетельствуют, что наибольшее влияние на общий показатель по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вызвало снятие наличных с карт. Но стоит отметить и рост объемов наличных для выплаты стипендий и зарплат, что можно объяснить увеличением размера самих выплат. Выросли также кассовые расходы в виде выплаченных с депозитных счетов наличных средств.

Украинцы массово снимают наличные с карточек Фото: Budget With Milly | TikTok

Почему рост количества наличных денег на руках — неплохой тренд

Виктория Махноносова советует не драматизировать увеличение объемов снятия наличных украинцами, объясняя это тем, что большинство их вернется в банки все равно.

"97,4% наличных, снятых в первом полугодии 2024-го в кассах финучреждений, вернулись в банковскую систему", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

По словам члена УТФА, экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, объемы наличных средств на руках у украинцев и снятие гривны, действительно, не являются экстраординарным событием.

97,4% наличных, снятых в первом полугодии 2024-го в кассах финучреждений, вернулись в банковскую систему

"Я не могу согласиться, что происходит массовое снятие наличных. Дело в другом: в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года денежный агрегат М0 (наличные на руках — ред.) вырос на 13,12%, а М1 (наличные и переводные депозиты в национальной валюте — ред) на 24,51%. Поэтому, растет экономика, и есть инфляция, поэтому мы имеем и рост наличности, которая выдается, и это не плохое явление. Наоборот, темпы роста М0 меньше М1 и это указывает на то, что украинцы все больше пользуются безналичной гривной, это хорошо и соответствует современным трендам", — пояснил в комментарии Фокусу Шапран.

Блэкауты и потребности в дополнительной технике оказывают наибольшее влияние на рост объемов снятия наличных Фото: irlabsx.com

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Как выявили недавние опросы, о которых уже писал Фокус, львиную долю доходов украинцы тратят на еду и напитки, оплату коммунальных услуг, а в последнее время — на бытовые приборы, которые спасут во время отключений света.

Виктория Махноносова объясняет, что на самом деле трудно выделить конкретные направления расходов граждан, но подтверждает, что спрос на специальную бытовую технику увеличился в разы.

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"Условный пенсионер, который по привычке снимает всю пенсию с карты сразу после получения, будет тратить эти деньги в основном на продукты и товары первой необходимости, а также коммунальные услуги. Кто-то покупает наличными бытовую технику, в последние месяцы существенно вырос спрос на энергетические товары: некоторые торговые сети констатировали увеличение продаж в этой категории в 3-4 раза", — пояснила она.

Напомним, что для приобретения более ценных товаров в Украине установлено ограничение: платежи от физического лица в пользу юридического лица, ФЛП на сумму более 50 тыс. грн должны проводиться исключительно в безналичной форме — оплата на счет. Поэтому даже если средства были ранее переведены в наличные, для приобретения, скажем, автомобиля, их придется снова внести на банковский счет, а затем осуществлять платеж. Однако в случае покупки на вторичном рынке (вне автосалонов) это правило часто обходится, и сумма не имеет значения — есть действующие схемы, как не платить через банк.

Операций по приобретению наличной иностранной валюты существенно увеличилось за последний год.

Отдельно эксперты отмечают операции по приобретению наличной иностранной валюты. Они отмечают, что это направление действительно существенно усилилось за последний год.

Если в первом полугодии 2023 года банки приняли у украинцев 100,4 млрд грн наличной гривны в обмен на наличную валюту, то за тот же период 2024 года показатель увеличился до 229,8 млрд грн. Объяснение этому феномену следует искать не только в девальвационных ожиданиях населения.

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"В первой половине прошлого года социологи отмечали заметный рост оптимистических настроений среди украинцев, а экономисты констатировали оживление потребительского спроса. В этом же году на украинцев снова усиленно давит неопределенность. Она ограничивает потребительский спрос и стимулирует сбережения. Проще говоря, люди стараются меньше тратить денег, особенно когда речь идет о товарах не первой необходимости. И больше откладывать денег "про запас"", — говорит Виктория Махноносова.

И этот запас многие украинцы традиционно предпочитают держать в долларах. Подтверждением тому может служить статистика ввоза и вывоза наличной иностранной валюты. За первые шесть месяцев этого года банки завезли в Украину 7,39 млрд долларов наличной иностранной валюты (в долларовом эквиваленте). А вывезли лишь 590 млн долларов. Фактически вся разница между этими двумя показателями осталась на руках у украинцев. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период те же показатели составляли 4,71 млрд долларов и 0,33 млрд долларов.

На украинцев усиленно давит неопределенность, что ограничивает потребительский спрос и стимулирует сбережения. Люди стараются меньше тратить денег, особенно когда речь идет о товарах не первой необходимости

"На мой взгляд, это больше связано с тем, что после валютных ограничений 2022 года потом стало возможно покупать безналичную валюту для размещения на срочные депозиты с последующей возможностью снимать эти валютные депозиты через кассы банков", — прокомментировал ситуацию директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Таким образом, рост объемов кассовых оборотов банков, по мнению экспертов, не является тревожным признаком, а показателем того, что наличность растет пропорционально спросу на нее, как и должно быть.