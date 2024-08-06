Украинцам автоматически пересчитали субсидию из-за нового тарифа на электроэнергию: что известно

В среднем человеку, который получает субсидию, на одного домохозяина предоставляется 70 киловатт электроэнергии.

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Потребителям автоматически пересчитали субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифа на электроэнергию. Однако, если имущественное положение семьи изменилось, необходимо обновить данные в органах Пенсионного фонда. Об этом сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко, передает издание "24 Канал".

Так же будет и с субсидиями на отопительный период, который стартует 15 октября. Субсидии пересчитают без личного обращения заявителя.

На размер субсидий повлиял рост тарифа на электроэнергию.

"Если возьмем оплату за электроэнергию то до 1 июня киловатт стоил 2,64 гривны. А уже начиная с 1 июня, стоимость изменилась до 4,33 гривны за киловатт. В среднем человеку, который получает субсидию, на одного домохозяина предоставляется 70 киловатт электроэнергии. Если есть другие члены семьи, то на каждого члена семьи дается 30 дополнительных киловатт", — заявила директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

Некоторым гражданам нужно обновить данные в Пенсионном фонде:

тем, кто снимает жилье;

домохозяйствам с внутренне перемещенными лицами;

тем, кто претендует на субсидии на сжиженный газ или печное топливо.

При изменении состава домохозяйства (например, выезд части семьи за границу) следует подать заявление и документы в Пенсионный фонд.

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.