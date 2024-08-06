Українцям автоматично перерахували субсидію через новий тариф на електроенергію: що відомо

У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловатів електроенергії.

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Споживачам автоматично перерахували субсидії на неопалювальний сезон у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію. Однак, якщо майновий стан сім'ї змінився, необхідно оновити дані в органах Пенсійного фонду. Про це повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко, передає видання "24 Канал".

Так само буде і з субсидіями на опалювальний період, який стартує 15 жовтня. Субсидії перерахують без особистого звернення заявника.

На розмір субсидій вплинуло зростання тарифу на електроенергію.

"Якщо візьмемо оплату за електроенергію, то до 1 червня кіловат коштував 2,64 гривні. А вже починаючи з 1 червня, вартість змінилася до 4,33 гривні за кіловат. У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловатів електроенергії. Якщо є інші члени сім'ї, то на кожного члена сім'ї надається 30 додаткових кіловатів", — заявила директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко.

Деяким громадянам потрібно оновити дані в Пенсійному фонді:

тим, хто орендує житло;

домогосподарствам із внутрішньо переміщеними особами;

тим, хто претендує на субсидії на скраплений газ або пічне паливо.

У разі зміни складу домогосподарства (наприклад, виїзд частини сім'ї за кордон) слід подати заяву та документи до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.