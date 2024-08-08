Могут ли получить субсидию лица, которые не ушли на пенсию: ответ ПФУ

Жилищная субсидия может быть назначена при условии, что такое лицо имеет не менее 15 лет страхового стажа.

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Люди, достигшие 60-летнего возраста, но еще не вышедшие на пенсию, могут претендовать на получение субсидии при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Человек, достигший 60-летнего возраста, но не имеющий достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, может получить государственную субсидию.

"Жилищная субсидия может быть назначена при условии, что такое лицо имеет не менее 15 лет страхового стажа и не менее чем месяц в течение периода, за который учитываются доходы при назначении жилищной субсидии", – написали в ПФУ.

Для получения субсидии человек, достигший 60-летнего возраста, должен не только не быть на пенсии, но и получать государственную социальную помощь как малообеспеченная семья.

Это регулируется подпунктом 3 пункта 14 Постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Напомним, украинцы могут подать заявление на назначение субсидии не только в Пенсионном фонде, но и через ЦНАП. В частности, соответствующие документы можно отправить по почте или предоставить лично.

Ранее директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко рассказала, что потребителям автоматически пересчитали субсидии на неотапливаемый сезон из-за повышения тарифа на электроэнергию. Однако лицам, чье имущественное положение семьи изменилось, нужно обновить данные в органах Пенсионного фонда.