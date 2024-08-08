Чи можуть отримати субсидію особи, які не пішли на пенсію: відповідь ПФУ

Житлова субсидія може бути призначена за умови, що така особа має не менше 15 років страхового стажу.

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Люди, які досягли 60-річного віку, але ще не вийшли на пенсію, можуть претендувати на отримання субсидії за дотримання певних умов. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Людина, яка досягла 60-річного віку, але не має достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, може отримати державну субсидію.

"Житлова субсидія може бути призначена за умови, що така особа має не менше ніж 15 років страхового стажу та не менше ніж один місяць протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії", — написали в ПФУ.

Для отримання субсидії людина, яка досягла 60-річного віку, має не тільки не бути на пенсії, а й отримувати державну соціальну допомогу як малозабезпечена сім'я.

Це регулюється підпунктом 3 пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Нагадаємо, українці можуть подати заяву на призначення субсидії не лише в Пенсійному фонді, а й через ЦНАП. Зокрема, відповідні документи можна надіслати поштою або надати особисто.

Раніше директор Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко розповіла, що споживачам автоматично перерахували субсидії на неопалювальний сезон через підвищення тарифу на електроенергію. Однак особам, чий майновий стан сім'ї змінився, потрібно оновити дані в органах Пенсійного фонду.