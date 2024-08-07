Чи призначать субсидію 60-річному українцю, який не вийшов на пенсію: у ПФУ назвали умови

Згідно з українським законодавством, особа, яка не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком у 60 років, може розраховувати на житлову субсидію, проте за певних умов, зауважили у ПФУ.

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60-річному українцю, який не працює та не є пенсіонером, можуть призначити житлову субсидію. Детальніше про це розповіли в Пенсійному фонді.

"Людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до підпункту 3 пункту 14 постанови Кабінету міністрів від 21 листопада 1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", для призначення субсидії громадянин повинен мати не більше 15 років страхового стажу та не менш як місяць протягом періоду, за який враховуються доходи.

Крім цього, важливо, аби особа отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій родині, яка призначається органами соціального захисту населення.

Нагадаємо, українці можуть подати заяву на призначення субсидії не лише у Пенсійному фонді, але й через ЦНАП. Зокрема, відповідні документи можна надіслати поштою або надати особисто.

Раніше директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко розповіла, що споживачам автоматично перерахували субсидії на неопалювальний сезон через підвищення тарифу на електроенергію. Проте особам, чий майновий стан родини змінився, потрібно оновити дані в органах Пенсійного фонду.